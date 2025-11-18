18日からJR松本駅のホームで流れている新しい到着アナウンス。



一方、およそ40年もの間親しまれてきたお馴染みの、あのアナウンスは、17日、聞き納めとなりました。それぞれの思い出とともに、名物アナウンス最後の1日です。



「まつもとぉ～まつもとぉ～まつもとぉ～終着、松本です」



およそ40年間、松本駅に降り立つ人たちを迎えた続けた、到着アナウンス。





鉄道ファンは「結構グッとくるものがあって」鉄道ファンは「感謝の気持ちでいっぱいですね」惜しまれつつ、最後の日を迎えました。到着アナウンス、最終日となった17日。「まつもとぉ～まつもとぉ～」日曜日でにぎわう松本駅に、いつも通りのアナウンスが響きます。ホームでは、最後のアナウンスを記念に残す人の姿が目立ちました。松本市に帰省中「松本駅が最寄りだったので、ずっとこの放送で育ってきました。機械音とはまた違って人の声なので、あ～帰ってきたなって松本といったらこれだよね」愛知県から訪れたこちらの親子は、アナウンスを聞こうと初めて松本へ。愛知県から「さっきここに来た電車で動画は撮って。聞けてうれしいというのもあるけどなくなる悲しさもありますね」父「（息子は）鉄道研究会なんですけど中学校の」1924「最後に気のすむまで聞いてもらって名古屋に帰るかなと思います」国鉄時代の1985年ごろから使われ始めたというこのアナウンス。設備の更新による新たな音声機器の導入に伴い、この日を最後にその役目を終えます。声優の沢田敏子さん「まつもとぉ～まつもとぉ～終着松本です」鉄道ファン「ようこそ松本へいらっしゃいました」アナウンスの“声の主”は、「アルプスの少女ハイジ」のナレーションなどで知られる声優の沢田敏子さん。11月初め、松本駅に降り立ちました。アナウンスを聞こうと、親交があった鉄道ファンが企画、初めての訪問が実現しました。声優・沢田敏子さん「何か本当に感慨深い…」かつては、北海道から九州まで、全国の駅のアナウンスを担当していた沢田さん。中でも松本駅は、記憶に強く残っているといいます。声優・沢田敏子さん「制作者がちょっとここ（松本）だけは情感を入れてとおっしゃった。あ～アルプスがある所だな～と音楽が聞こえる感じでやってみたんです」沢田さんのアナウンスは時の流れとともに、姿を消し、これまで残るのは、JR東日本では松本駅と長野駅だけ。声優・沢田敏子さん「ずっと長く使っていただいてありがとうございました」沢田さん公認の、通称:「まつもとぉ～保存会」。記録に残そうと、県内外の鉄道ファンが今年9月に立ち上げました。17日は、保存会のメンバー3人が、聞き納めのため松本へ。10年以上にわたって何度も松本駅を訪れたというメンバーは…。まつもとぉ～保存会 坂本崇徳さん（東京から）「結構グッとくるものがあって、10年以上撮っているとやっぱり当時と今の自分って全然違う状況の中で時代も変わっているし、でも沢田さんの放送はずっと変わらずに残っていてくれていたというところが、やっぱりそこがすごい良かった」通勤通学の人や観光客、鉄道ファンに至るまで、たくさんの人に愛されてきた沢田さんのアナウンス。まつもとぉ～保存会村主一騎さん（東京から）「沢田さんの温かみのあるアナウンス、そして奥行きがあるフレーズというところで、この長野が第二のふるさとに感じられるような、そんなアナウンス」まつもとぉ～保存会ハンドルネーム:Muneさん（松本市から）「なくなると思うと、本当ににわかに信じがたいけれども今まで、松本の音の風景を楽しませていただいた、そんな感謝の気持ちでいっぱいですね」松本出身のサッカー元日本代表田中隼磨さんも…。「横浜から帰省してきて松本駅でこのアナウンスを聞くと『あぁーやっと帰ってこれたなぁー』と安心感に満ち溢れたのを思い出します。約40年という長年の活躍に『ありがとうございました』」「まつもと～まつもと～」最終列車の到着まであと1時間と迫る中、ホームには、別れを惜しむ多くの人の姿が…。そして…。「今、松本駅に到着する最後の列車がやってきました」「まつもとぉ～まつもとぉ～まつもとぉ～終着まつもとです。」情感あふれる、松本駅のアナウンス、およそ40年の役目を終えました。松本市民「松本は本当に特別ですよね。変わるのは本当に残念の一言」千曲市から「何回か聞いたので悲しかった。最後録音できたので大事にしたいと思います」神奈川から「時代の流れの一つでしょうがないのかなというところもありますし、最後に聞くことができてよかった」約40年間人々を迎え続けた“声”はそれぞれの思い出の中に…♪「まつもとぉ～まつもとぉ～終着、まつもとです。」松本市には沢田さんのアナウンスを残してほしいという意見が多数寄せられているそうです。市は何らかの形で今後も聞くことができるよう検討したいとしている。そして、17日からの新しいアナウンスをもう一度！「まつもとーまつもとー」沢田さんのアナウンスを受け継ぐかのような…このアナウンスもまた、それぞれの記憶に残るような存在になっていくのかもしれません。