佐久間大介（Snow Man）が、Snow Manの新曲「悪戯な天使」のMVオフショットを自身のInstagramに投稿している。

「悪戯な天使」は11月5日にリリースとなった5thアルバム『音故知新』収録楽曲。岩本照が主演を務めるドラマ 『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）の主題歌でもある。

佐久間は「聖」「堕」のキャプションで両極の“天使”としての姿をそれぞれ投稿。「聖」の方では差し込む光に爽やかな笑顔を浮かべるショット、一方「堕」では不敵な笑みを見せる“悪戯な”姿がアップされている。

コメントには「妖艶なさっくんの表情 本当に大好き」「今のビジュが個人的過去一かもしれない件について」「横顔一生みてられるよ」「襟足長いの可愛いし美しいし…なんなの！！」との声が集まっている。

佐久間が出演する映画『ナイトフラワー』が11月28日に公開。2026年春に公開される映画『スペシャルズ』では初の映画単独主演を務めるなど、俳優としても活躍を見せている。

（文=リアルサウンド編集部）