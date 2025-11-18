「ミッキーとミニー」の誕生日記念『バッグチャーム』がイオン限定で発売中！ 「ブレーン・クレイジー」のデザインを施された特別版
ミッキー＆ミニーの誕生日記念！ イオン限定『プレーン・クレイジー』デザインのバッグチャームが11月18日登場
イオンが、ミッキーマウス＆ミニーマウスの誕生日にあたる11月18日（火）、「ディズニーキャラクター プチポップ HISTORY of STYLE バッグチャーム」のミッキーマウスとミニーマウスを発売します！
なんと『蒸気船ウィリー』より前に作られていた『プレーン・クレイジー』のデザインを採用。それぞれのタグにも『プレーン・クレイジー』の顔が施された特別な仕様です。
ラインナップは「ミッキーマウス」（税込2,178円）と「ミニーマウス」（税込2,178円）の2種類。
ほどよいサイズで、お出かけ用のバッグに付けるのにぴったりです！ 全国の「イオン」「イオンスタイル」約200店舗のおもちゃ売場と「イオンスタイルオンライン」で取り扱います。
【イオン限定】ディズニーキャラクター プチポップ HISTORY of STYLE バッグチャーム ミッキーマウス／ミニーマウスを１１月１８日（火）発売
ほどよいサイズで、バッグなどに付けておでかけするのにぴったりです
イオンは１１月１８日（火）、全国の「イオン」「イオンスタイル」約２００店舗※１）のおもちゃ売場と「イオンスタイルオンライン」にて、イオン限定「ディズニーキャラクター プチポップ HISTORY of STYLE バッグチャーム ミッキーマウス／ミニーマウス」を発売します。
１１月１８日はミッキーマウス＆ミニーマウスの誕生日です。イオンでは誕生日に合わせて、『蒸気船ウィリー』より前に作られていた『プレーン・クレイジー』のミッキーマウスとミニーマウスのバッグチャームを発売します。
それぞれのタグにも『プレーン・クレイジー』デザインのミッキーマウスとミニーマウスの顔が施されています。ほどよいサイズで、バッグなどに付けておでかけするのにぴったりです。
これからもイオンは、様々な人気キャラクターやコンテンツの商品を通じて、お客さまの日常を楽しくするお手伝いをしてまいります。
【販売概要】
商品名：ディズニーキャラクター プチポップ HISTORY of STYLE バッグチャーム ミッキーマウス
ディズニーキャラクター プチポップ HISTORY of STYLE バッグチャーム ミニーマウス
発売日：２０２５年１１月１８日（火）
販売店舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」約２００店舗のおもちゃ売場※１）
価格：各本体１,９８０円（税込２,１７８円）
サイズ：〈ミッキーマウス〉Ｗ１００ｍｍ×Ｄ７０ｍｍ×Ｈ１６０ｍｍ
〈ミニーマウス〉Ｗ１１０ｍｍ×Ｄ７０ｍｍ×H１６０ｍｍ
ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」
※１：店舗によって品揃えが異なる場合や、取り扱いのない場合がございます。