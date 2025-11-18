「ミッキーとミニー」の誕生日記念『バッグチャーム』がイオン限定で発売中！ 「ブレーン・クレイジー」のデザインを施された特別版

ミッキー＆ミニーの誕生日記念！ イオン限定『プレーン・クレイジー』デザインのバッグチャームが11月18日登場

イオンが、ミッキーマウス＆ミニーマウスの誕生日にあたる11月18日（火）、「ディズニーキャラクター プチポップ HISTORY of STYLE バッグチャーム」のミッキーマウスとミニーマウスを発売します！

なんと『蒸気船ウィリー』より前に作られていた『プレーン・クレイジー』のデザインを採用。それぞれのタグにも『プレーン・クレイジー』の顔が施された特別な仕様です。

ラインナップは「ミッキーマウス」（税込2,178円）と「ミニーマウス」（税込2,178円）の2種類。

ほどよいサイズで、お出かけ用のバッグに付けるのにぴったりです！ 全国の「イオン」「イオンスタイル」約200店舗のおもちゃ売場と「イオンスタイルオンライン」で取り扱います。

（以下、プレスリリースより）

【イオン限定】ディズニーキャラクター プチポップ HISTORY of STYLE バッグチャーム ミッキーマウス／ミニーマウスを１１月１８日（火）発売

ほどよいサイズで、バッグなどに付けておでかけするのにぴったりです

イオンは１１月１８日（火）、全国の「イオン」「イオンスタイル」約２００店舗※１）のおもちゃ売場と「イオンスタイルオンライン」にて、イオン限定「ディズニーキャラクター プチポップ HISTORY of STYLE バッグチャーム ミッキーマウス／ミニーマウス」を発売します。

１１月１８日はミッキーマウス＆ミニーマウスの誕生日です。イオンでは誕生日に合わせて、『蒸気船ウィリー』より前に作られていた『プレーン・クレイジー』のミッキーマウスとミニーマウスのバッグチャームを発売します。

それぞれのタグにも『プレーン・クレイジー』デザインのミッキーマウスとミニーマウスの顔が施されています。ほどよいサイズで、バッグなどに付けておでかけするのにぴったりです。

これからもイオンは、様々な人気キャラクターやコンテンツの商品を通じて、お客さまの日常を楽しくするお手伝いをしてまいります。

【販売概要】

商品名：ディズニーキャラクター プチポップ HISTORY of STYLE バッグチャーム ミッキーマウス

ディズニーキャラクター プチポップ HISTORY of STYLE バッグチャーム ミニーマウス

発売日：２０２５年１１月１８日（火）

販売店舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」約２００店舗のおもちゃ売場※１）

価格：各本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：〈ミッキーマウス〉Ｗ１００ｍｍ×Ｄ７０ｍｍ×Ｈ１６０ｍｍ

〈ミニーマウス〉Ｗ１１０ｍｍ×Ｄ７０ｍｍ×H１６０ｍｍ

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

〈ミッキーマウス〉https://aeonretail.com/product/0/P-4904790170492/

〈ミニーマウス〉 https://aeonretail.com/product/0/P-4904790170508/

※１：店舗によって品揃えが異なる場合や、取り扱いのない場合がございます。