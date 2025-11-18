¡Ö¼ã¤¯¤Ê¤¤!?¡×¹ÈÇò·èÄê¡ª27ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡õ¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¹§¹Ô¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¤Ã!!¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê»÷¤Æ¤Æ♡¡×¡ÖÀ¤Âå¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÂ¹¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡¡27ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÁÄÉãÊì¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëà²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM!LK¡×¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡£
¡¡¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢º´Ìî¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÀÁÄÉã¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¼ã¤¯¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Ã!!¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤♡¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê»÷¤Æ¤Æ♡¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤ä¤ó¡×¡ÖÀ¤Âå¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡Ä♡¡×¡ÖÂ¹¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤É¤ì¤À¤±¸Ø¤é¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£