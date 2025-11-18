Ï²¶Ê»Õ¡¦¿¿»³È»¿Í¡¢Æ´¤ì¤Î¾¾ÃÝºÂ¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡×ÈäÏª¤Ë¡Ö±é·à¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¡×
¡¡Ï²¶Ê»Õ¤Î¿¿»³È»¿Í¡Ê30¡Ë¤¬18Æü¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¶Ê»Õ¤ÎÂôÂ¼¤µ¤¯¤é¡Ê51¡Ë¤È¡¢Æ±·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¿¿»³È»¿Í¡¡Ï²¶Ê¤Î²ñ¡Ø¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡Ù¡×¡ÊÍèÇ¯2·î3Æü¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤Ç¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤ë¤±ÙÌ¦»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤òÏ²¶Ê¤Ë»ÅÎ©¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯5·î¤ËÊÄ´Û¤¹¤ë¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¤Î°ì´Ä¡£¿¿»³¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î·à¾ì¤Ç¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¡£ºÇ½é¤ÏÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤³¤Î½Å°µ¤Î¸½¼Â¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·à¾ì¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÀÖ°æ±ÑÏÂ¡Ê66¡Ë¤äÇÈ²¬°ì´î¡Ê47¡Ëß·°æÍüµÖ¡Ê15¡Ë¤é¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡×¤ò¾å±éÃæ¤Ç¡¢µÒÀÊ¤â´¬¤¹þ¤ßÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿»³¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¤È¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥Á¥¨¤Á¤ã¤ó¤Î¤´¤È¤¯Æ®»Ö¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é·à¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£¤â¤Õ¤¿Ì£¤â°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡×¹¥¤¤È¤¤¤¦Íî¸ì²È¡¦·ËÆóÍÕ¡Ê39¡Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£