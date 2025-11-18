【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−0 ボリビア代表（11月18日／国立競技場）

【映像】鎌田、華麗な胸トラから左足一閃で先制点

サッカー日本代表は11月18日、キリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦。鎌田大地、町野修斗、中村敬斗のゴールで3ー0の勝利を飾った。Aマッチ采配100試合目となった森保一監督は、この勝利で通算69勝14分17敗としている。

14日に行われたガーナ戦は、南野拓実と堂安律のゴールで勝利した日本。年内最後の一戦は、32年ぶりのワールドカップ出場に向けて大陸間プレーオフ進出（26年3月）を決めているボリビアと対戦した。

ガーナ戦と同様に3ー4ー2ー1のフォーメーションを採用し、GKは早川友基、DFは右から板倉滉、谷口彰悟、瀬古歩夢が並んだ。ダブルボランチは遠藤航、鎌田が入り、右ウイングバックは菅原由勢、左ウイングバックは前田大然、2シャドーは久保建英と南野が入り、ワントップは小川航基となった。

試合は4分、右サイドを突破した久保が入れたクロスボールを、鎌田が胸でコントロールし、最後は左足を振り抜く。これがゴール右隅に決まって、日本が早々にリードした。

その後はチャンスを作りながら決めきれず、するとハーフタイムでは菅原を下げて堂安を投入。さらに67分には小川、久保、南野を下げて上田綺世、町野、中村を送り出すなど攻撃的な交代カードを一気に切っていった。

すると71分、ボックス右に抜け出した中村の鋭いクロスに、ニアで町野が合わせて追加点を挙げた。77分には鎌田を下げて、藤田譲瑠チマを投入。直後の78分にはボックス内でボールを受けた中村が、超絶的なキックフェイントからシュートを決めて3点目。82分に前田を下げて後藤啓介を送り出して交代カードを切り終えると、そのまま危なげない試合運びを見せて勝利。10月シリーズのブラジル戦から3連勝で2025年を締め括った。

（ABEMA／サッカー日本代表）