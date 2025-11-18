■これまでのあらすじ 散歩中にひったくりに遭った彩乃を助けた義母は、自分の過ちを認めて謝罪し、「帰ってきてくれないかしら」と気持ちを伝える。けれど妻は、その言葉に応えることができず「同居はできません」と答えたのだが―…。

ひったくりから真っ先に私を助けてくれたのは義母でした。勇敢に立ち向かうその姿を見て「ああ、この人は私たちを本気で大事に思ってくれているんだ」と感じました。

そのあと義母は、自分の価値観を押し付けていたことを何度も謝ってくれました。でも、「帰ってきてくれないかしら」と言われたとき、その言葉を素直には受け取れなかったのです。別居してから気づいたことがあります。義母が家事や育児を助けてくれていたのに、私は“自分の仕事を奪われた”ように感じていました。もちろんアレルギーのことや、価値観を押し付けられていたことを思い出すととても苦しい。でも…私も身勝手な思いで過ごしていたのです。このまま戻ってもきっと私たちはうまくいかない。夫と私はようやく「自分たちなりに親としてやっていく」覚悟ができたのです。だからこれからは、少し距離を置きながら見守っていてほしいと思っています。時代によって価値観は変化していく。でも、家族を想う気持ちは変わりません。これが、私たちにとっての“新しい家族の形”なんだと、今は心からそう思えています。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

