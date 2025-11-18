※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫と助産師は、妻の出産入院中から交際していた。真実を知った妻は上司の協力を得て証拠を集め、ふたりを産院へ呼び出す。SNSの非公開アカウントや友人たちとのやり取りから浮かび上がったのは、決定的な証拠の数々。さらに助産師が親友と呼んでいた人たちはあっさりと彼女の秘密をバラしたのだった。



親友にバラされるとか実はこう思われていた!?本物の友だちはいなかった「おめでとう♡」「幸せそうでうらやましい！」――そう言っていた“親友”の本音はまるで違いました。「”本物の愛”なのに結ばれないかわいそうな私」に酔ったみくを、友人たちは冷めた目で見ていて、いつかバレたらいいとすら思っていたのです。ところで、本物じゃなかったのは、友情だけ…？(ぽん子)