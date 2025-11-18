2026Ç¯1·î¤«¤éTBS¤Û¤«¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¼çÂê²Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ø³Ø±à¥¢¥ê¥¹¡Ù¤òÂåÉ½ºî¤Ë»ý¤Ä¡¢Èõ¸ýµÌ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï2019Ç¯¤è¤êÇòÀô¼Ò¡¦¡Ö¥Þ¥ó¥¬Park¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥ë¡¼¥Ê¤Ï¿¨¤ì¤¿¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÆÇ¥¥Î¥³¤¬À¸¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÇ¤¯Â©¤äÈéÉæ¤Ë¤ÏÆÇ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ°ÛÂÎ¼Á¤ÎËâ½÷¡£¿Í¡¹¤ÏÈà½÷¤ò¡È¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡É¤È¸Æ¤Ó¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Î¥ë¡¼¥Ê¤Ï¿Í´Ö¤ÎÊë¤é¤·¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¶»¤ËÊú¤¤¤Æ¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤Ê¿´Í¥¤·¤¤¹õËâ½÷¡¦¥ë¡¼¥Ê¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Îø¤ÈËÁ¸±¤È´¶Æ°¤ÎËâË¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¡£2024Ç¯12·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤Î·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éTBS¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¼çÂê²Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤¬¥í¥¹¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÆüµ¡×¤Ë¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤¬Ms.OOJA¡Ö·¯¤Ï¡×¤Ë·èÄê¡£³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£¡ü¼çÂê²Î¾ðÊó
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¥í¥¹
¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÆüµ¡×
ºî»ì¡§¥í¥¹ / ºî¶Ê¡§¥í¥¹ / ÊÔ¶Ê¡§100²óÓÒÅÇ
¡ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
Q1. ËÜºî¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌ´¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëâ½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¥ë¡¼¥Ê¤Î¶ì¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð²¿ÅÙ¤âÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÚ¤Ê¤µ¤ÎÃæ¤ËÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èè¤ì¤¿¿´¤ò¤Õ¤ä¤«¤·¤Æ¤½¤Ã¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Q2. ¼çÂê²Î¤ò¤´Ã´Åö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤ËÉÔ»×µÄ¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ä¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
Ms.OOJA
¡Ö·¯¤Ï¡×
ºî»ì: Ms.OOJA, Ryuichi Kureha, Soundbreakers / ºî¶Ê: Soundbreakers, Ms.OOJA, Ryuichi Kureha
¡ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
Q1. ËÜºî¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤¬¿¨¤ì¤¿¤â¤Î¤òÆÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ç¿Í¸ø¤ÏÃ¯¤«¤Ë¿¨¤ì¤ë´î¤Ó¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀÀÅ¤«¤ËÃ¯¤«¤ò»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ¶¤é¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿Í¤Ï¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òºîÉÊ¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Q2. ¼çÂê²Î¤ò¤´Ã´Åö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤Þ¤Ç¤ÎMs.OOJA¤Ë¤Ê¤¤³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ²Î¾§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤Ó¤é¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎËÜÊÔ¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù
2026Ç¯1·î¤«¤éTBS¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¹õ¤¤¿¹¤Î±ü¿¼¤¯¡¢
ÆÇ¥¥Î¥³¤Î¤ª²È¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¡¢
¥ë¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎËâ½÷¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤¬¿¨¤ì¤¿¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÆÇ¥¥Î¥³¤¬À¸¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢
ÅÇ¤¯Â©¤äÈéÉæ¤Ë¤ÏÆÇ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¿ÍÃ£¤ÏÈà½÷¤ò¡È¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡É¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¹õËâ½÷¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ë¡¢¶á¤Å¤¯¼Ô¤ÏÃ¯°ì¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥ë¡¼¥Ê¤Ïº£Æü¤âÌô¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë³¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤ÎÌô¤ÏËüÇ½Ìô¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢
¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤Ï¤ß¤Ê¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ß¤ÊÃ¯¤¬Ìô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥ë¡¼¥Ê¤Ï¡¢º£Æü¤âÌô¤òºî¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£
¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤Ê¥ë¡¼¥Ê¤Ë¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Îø¤ÈËÁ¸±¤È´¶Æ°¤ÎËâË¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¨¡¨¡¤³¤ì¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¤¹õËâ½÷¡¦¥ë¡¼¥Ê¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î¡¢
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¡£
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§Èõ¸ý¡¡µÌ¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡×(ÇòÀô¼Ò¡¦¡Ö¥Þ¥ó¥¬Park¡×Ï¢ºÜ)
´ÆÆÄ¡§µ×ÊÝÍÎÍ´
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§³Á¸¶Í¥»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾¸µÈþµ¨
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ñ¦É÷¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ßQzil.la
¡ÚCAST¡Û
¥ë¡¼¥Ê¡§ÇòÀÐÀ²¹á
¥ê¥¼¡§ºç¸¶Í¥´õ
¥¯¥í¡¼¥É¡§Ê¡Åç½á
¥ß¥Î¥¹¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤
¥á¥ê¥Î¡¼¡§²¬ºéÈþÊÝ
¥·¥·¥£¡§Ê¡Ô¤ÈþÎ¤
MUSIC
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¥í¥¹¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÆüµ¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§Ms.OOJA¡Ö·¯¤Ï¡×
¡ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¥í¥¹
¿È¤ÎÌÓ¤â¤è¤À¤Ä²Î¤òµ®Êý¤Ë¡£
SNS¤òÃæ⼼¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼·ó²Î¤¤⼿¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤ÇÊÑ¸¸⾃ºß¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¡¢⼀ÅÙÄ°¤¯¤È⽿¤Ë»Ä¤ë¥À¡¼¥¯¤Ê¶ÊÄ´¤¬ÆÃÄ§¡£
1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö⾃¼ç¡×¤ÏSpotify¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç2½µÏ¢Â³⾸°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï47Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Îß·×Æ°²èºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï½é¤ÎCD¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÌë¤Î¼½¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉð´ï¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£
¥í¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.universal-music.co.jp/roce/
Ms.OOJA(¥ß¥¹ ¥ª¥ª¥¸¥ã)
»°½Å¸©½Ð¿È¡£ (»°½Å¸©´Ñ¸÷Âç»È¡¢»ÍÆü»Ô´Ñ¸÷Âç»È¤ò·óÇ¤ )
2011 Ç¯2·î16 Æü¡¢Single¡ÖIt¡Æs OK¡×¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥·¥°¥Þ¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
Íâ2012 Ç¯Áá¡¹¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¼ç±é¤Î TBS ·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎø°¦¥Ë¡¼¥È¡ÁËº¤ì¤¿Îø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Á¡×¼çÂê²Î¤Ë5th Single¡ÖBe¡Ä¡×¤¬ÂçÈ´Å§¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÏÁ´¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª 50 ¶É¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¤ò³ÍÆÀ¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯2012Ç¯¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥¥°4´§³ÍÆÀ¡¢ÇÛ¿®¹ç·×100Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£
¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖBe¡Ä¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ 2nd Album¡ÖHEART¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥È½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢10ËüËç¤òÆÍÇË¡£
¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ð¡¼¶Ê¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤êÀ¤Âå¤ò±Û¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÎÍØ¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤¿¡ÖÎ®¤·¤ÎOOJA¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï3ºî¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î¥É¥¢¡ÁStay with me¡×/¾¾¸¶¤ß¤¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¡×/ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¿´¡×/°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
Ms.OOJA¤Î²ÎÀ¼¤Ï±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤äÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤âÆ±¤¸ÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¡¢¿Í¤Ë¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ëÀ¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö1/f¤Î¤æ¤é¤®¡×¤Î¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤½¤ÎÀ¼¤ÇºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Live¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯3·î¤Ë¤Ï10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±éMs.OOJA 10th Anniversary Live¡É¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î»þ¡É¤òÂçÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¹¹¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Ms.OOJA¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://msooja.jp
©Èõ¸ýµÌ¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÎËâ½÷¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://champignon-pr.com/