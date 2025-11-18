嫉妬する妻に無神経発言！ 愛されて調子に乗り出す夫【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.25】
前の話を読む。ミチオの母から呼び出されたサトコとミチオ。サトコは豪華な手土産を用意する。サトコの金銭感覚に驚くミチオ。実はサトコは投資や父親の会社の手伝いで稼いでいるのだという。
■バッタリ出会ったのは…
■私が妻です！
■自己嫌悪に陥る
■夫に愛されたあの女になりたい
■鈍感すぎるミチオ
ミチオの実家へ向かう途中、ミチオの女友だちに会いました。ミチオにとっては、単なる友だちとの他愛のない会話ですが、妻であるサトコは、女友だちへの警戒心をあらわにしてしまいます。
サトコの視線に気づいた女友だちは、結婚のお祝いを言ったあと、そそくさと離れていきました。
サトコは自分の態度を後悔します。ミチオの元・婚約者であるミサのようになろうと、自分を変える努力をしていたようです。そこまでミチオを愛しているのですね…。
「女友だちが多いね」と聞くサトコに「モテ期かな」と調子に乗るデリカシーのないこんな男のどこを、サトコは愛しているのでしょうか…。
だんだんサトコが哀れに思えてきました…。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)