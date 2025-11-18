前の話を読む。ミチオの母から呼び出されたサトコとミチオ。サトコは豪華な手土産を用意する。サトコの金銭感覚に驚くミチオ。実はサトコは投資や父親の会社の手伝いで稼いでいるのだという。


■バッタリ出会ったのは…



■私が妻です！



■自己嫌悪に陥る



■夫に愛されたあの女になりたい



■鈍感すぎるミチオ


ミチオの実家へ向かう途中、ミチオの女友だちに会いました。ミチオにとっては、単なる友だちとの他愛のない会話ですが、妻であるサトコは、女友だちへの警戒心をあらわにしてしまいます。

まるで品定めをするような目つきで女友だちを見てしまうサトコ。

サトコの視線に気づいた女友だちは、結婚のお祝いを言ったあと、そそくさと離れていきました。

サトコは自分の態度を後悔します。ミチオの元・婚約者であるミサのようになろうと、自分を変える努力をしていたようです。そこまでミチオを愛しているのですね…。

「女友だちが多いね」と聞くサトコに「モテ期かな」と調子に乗るデリカシーのないこんな男のどこを、サトコは愛しているのでしょうか…。

だんだんサトコが哀れに思えてきました…。

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。


(とりまる、ねこぽちゃ)