■これまでのあらすじ

結婚を反対された凛は母をどう説得しようか悩んでいました。その裏で弟は、同棲資金を得ようと始めたFXで一時的に成功するも、欲を出して大損し実家の金品にまで手を出す。母に頼まれ弟を訪ねた凜は「借りただけ」と開き直る弟に呆れ、自業自得だと現実を突きつける。弟は「男には勝負の時がある」と理解不能な言い訳を始める。さらに「父さんとなら分かり合える」と言い出し、母の苦しみを知らずに姉が離婚を勧めたと勘違いしている。その時、彼が突然目の前に現れて――!?



■部外者の口出しは無用！

■もしかしてサイコパス？ 笑顔のまま放たれる刃姉の婚約者にまだ会ったことのない弟は、突然現れた彼に驚きを隠せません。「部外者は口を出すな」と伝えると、彼は穏やかな笑みを浮かべながら自らを凜の婚約者だと名乗り、部外者ではないと穏やかに言葉を返しました。しかし、その柔らかな口調とは裏腹に、衝撃の一言が放たれます。「君って、もしかしてサイコパス？」まるで冗談のように微笑んで、挑発でもなく、嘲笑でもなく、笑いながらもどこか冷静な彼。実は、彼は先ほどまでの姉弟のやり取りをすべて聞いていたようでした。(福々ちえ)