»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¹ßÎ× ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î»×¤¤½ÐÌÀ¤«¤¹¡ÖÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/18¡Û12·î5Æü¸ø³«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬11·î18Æü¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊR¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤Î¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÆüËÜÁ´¹ñ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢²½·×²èÀë¸À¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËµÞî±¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥ê¥é¹ßÎ×¤·¤¿»³ÅÄÎÃ²ð
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ò¾å±ÇÍ½Äê¤Î¥·¥Í¥Þ¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤ÎÆþ¸ý¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¡ÖCINEMA ZOOTOPIARI¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¸ø³«µÇ°¤È¤·¤Æ´ÛÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÆÃÊÌÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥¶¤ÎÂç·¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤â¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤ä¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁõ¾þ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄ¾Á°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÎÏ¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¡¢MC¤È¶¦¤Ë¥º¡¼¥È¥Ô¥¢·Ù»¡½ð¤Î¼õÉÕ¥Á¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶¡¼¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢MC¤È¶¦¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖËÍ¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡È¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤¤¤¦µ¤¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤¦ºÆÍè½µ¸ø³«¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¡ÖÀäÂÐ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤Ã¤Æ¿Í¡Á¡ª¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ìÂ²¤Î¸æÁâ»Ê¡¢¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç°§»¢¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥¸¥å¥Ç¥£¤â¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¤¤ë¡Ä¡ª¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë»³ÅÄ¡£¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì´Êª¸ì¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ÀèÆü¡¢¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤ò»³ÅÄ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ìSNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢²ò¶ØÍâÆü¤Ë¡¢¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ä¤ë¤Î¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Á°ºî¤«¤é°ú¤Â³¤»²²Ã¤È¤Ê¤ë¹â¶¶¤â¡¢»³ÅÄ¤Îµ¯ÍÑ¤òÈ¯É½¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÆ°Êª¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³§¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²óÅú¡£¹â¶¶¤âÆ±Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Ï°Ìò¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È±Ç²è´Û¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢¡ÖÊª¸ì¤ÎÉúÀþ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈºîÉÊ°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë12·î¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ëºÇ¿·ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆÌ±ú´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Î°¦¤é¤·¤¤´Ø·¸ÃÍ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Þ¤ÇÓ®ÆýÎà¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥ê¡¼¤äÂ¾¤Ë¤âà¨ÃîÎà¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤â¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë12·î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÃÂÀ¸Æü¤Ë½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¿ÆÍ§¤ËµÞ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤Î¤¬Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ÊR¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÆüÍ·¤ó¤ÇÌëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¤âÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢²½·×²èÀë¸À¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ¤¬¼«¿È¤Î±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¥Ä¥ê¡¼¤ËÁõ¾þ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤â¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆü¤Ë³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªSNS¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¥º¡¼¥È¥Ô¥¢²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª¤¯¤ê¡¢¹â¤é¤«¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢²½·×²è¤òÀë¸À¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÊ¨¤¤¤¿¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÃç¤ò¿¼¤á¤¿ÍÍ»Ò¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ö¡Ê²ñ¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ê»³ÅÄ¡Ë¡¢¡Ö¾å¤Î¾å¤Î³¬¤Þ¤Ç¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹Ì´¤ÎÅÔ»Ô¡È¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡É¡£´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®½é¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤ÏÍ¥¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿ÁÜºº´±¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³¹¤Ë¥Ø¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ææ¤Î¥Ø¥Ó¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤òÁ°¤Ë¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥ê¥é¹ßÎ×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ò¾å±ÇÍ½Äê¤Î¥·¥Í¥Þ¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤ÎÆþ¸ý¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¡ÖCINEMA ZOOTOPIARI¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¸ø³«µÇ°¤È¤·¤Æ´ÛÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÆÃÊÌÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥¶¤ÎÂç·¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤â¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤ä¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁõ¾þ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄ¾Á°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÎÏ¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¡¢MC¤È¶¦¤Ë¥º¡¼¥È¥Ô¥¢·Ù»¡½ð¤Î¼õÉÕ¥Á¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶¡¼¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢MC¤È¶¦¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖËÍ¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡È¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤¤¤¦µ¤¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤¦ºÆÍè½µ¸ø³«¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¡ÖÀäÂÐ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤Ã¤Æ¿Í¡Á¡ª¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ìÂ²¤Î¸æÁâ»Ê¡¢¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç°§»¢¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥¸¥å¥Ç¥£¤â¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¤¤ë¡Ä¡ª¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë»³ÅÄ¡£¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì´Êª¸ì¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ÀèÆü¡¢¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤ò»³ÅÄ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ìSNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢²ò¶ØÍâÆü¤Ë¡¢¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ä¤ë¤Î¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Á°ºî¤«¤é°ú¤Â³¤»²²Ã¤È¤Ê¤ë¹â¶¶¤â¡¢»³ÅÄ¤Îµ¯ÍÑ¤òÈ¯É½¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤ÎÌ¥ÎÏÌÀ¤«¤¹
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÆ°Êª¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³§¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²óÅú¡£¹â¶¶¤âÆ±Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Ï°Ìò¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È±Ç²è´Û¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢¡ÖÊª¸ì¤ÎÉúÀþ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈºîÉÊ°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë12·î¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ëºÇ¿·ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆÌ±ú´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Î°¦¤é¤·¤¤´Ø·¸ÃÍ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Þ¤ÇÓ®ÆýÎà¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥ê¡¼¤äÂ¾¤Ë¤âà¨ÃîÎà¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤â¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¿ÆÍ§¤È¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î»×¤¤½Ð²ó¸Ü
ºÇ¸å¤Ë12·î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÃÂÀ¸Æü¤Ë½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¿ÆÍ§¤ËµÞ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤Î¤¬Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡ÊR¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÆüÍ·¤ó¤ÇÌëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¤âÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢²½·×²èÀë¸À¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ¤¬¼«¿È¤Î±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¥Ä¥ê¡¼¤ËÁõ¾þ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤â¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆü¤Ë³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªSNS¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¥º¡¼¥È¥Ô¥¢²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª¤¯¤ê¡¢¹â¤é¤«¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢²½·×²è¤òÀë¸À¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÊ¨¤¤¤¿¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÃç¤ò¿¼¤á¤¿ÍÍ»Ò¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ö¡Ê²ñ¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ê»³ÅÄ¡Ë¡¢¡Ö¾å¤Î¾å¤Î³¬¤Þ¤Ç¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡×
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹Ì´¤ÎÅÔ»Ô¡È¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡É¡£´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®½é¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤ÏÍ¥¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿ÁÜºº´±¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³¹¤Ë¥Ø¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ææ¤Î¥Ø¥Ó¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤òÁ°¤Ë¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
