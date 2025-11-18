ベッキー「泣きのお芝居の直後は集中しているから…」ずっとハマっている“パズルゲーム″スコアアップの意外なコツとは？
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。11月12日（水）の放送には、ベッキーさんが登場！ ここでは、今ハマっている"ゲーム"について語った模様をお届けします。
◆「パズルゲーム」にドハマり！
れなち：ゲストの皆さんに、その日の番組テーマについて伺っていて、今日のテーマが「ゲームのコツを教えてください」なのですが、ゲームはやられますか？
ベッキー：大好き！ 私にとっての息抜きになっていますね。
れなち：どのくらいやられているのですか？
ベッキー：毎日。まず朝起きて携帯を確認して、スマホゲームして「よし、今日も頑張るぞ！」って気合いを入れてから、朝ご飯を作り始めるくらい大事ですね。
れなち：何をやられるんですか？
ベッキー：パズル系です。「トゥーンブラスト（Toon Blast）」っていうクマがモチーフのパズルゲームがあるんですけど、それをやっています。大好き！
れなち：へえ！ 元々ゲーマーですか？
ベッキー：いや、パズルゲームだけです。
れなち：そうなんですね、ハマるきっかけは何かあったのですか？
ベッキー：パズルゲームは常に何かしらやっていて、前は違うパズルゲームをやっていたんですけど、友達が「『トゥーンブラスト』が楽しいよ！」って言ってくれて乗り換えた感じですね。
れなち：寝起きでやることで、頭の回転がガーッて上がりそうですね。
ベッキー：何でしょうね。（ゲーム中は）ボーッとしているような考えているような……でも、心がめちゃめちゃリラックスできるんですよね。仕事とか収録が終わったら、まずゲームする。
れなち：1回ゲームに集中することで、パッと解放されるみたいな感じなんですかね？
ベッキー：そうですね。
れなち：ちなみに、うまくなるといいますか、スコアが上がるコツはありますか？
ベッキー：たまにドラマに出させてもらうんですけど、そこで泣きのお芝居があったりするんですよ、それを撮り終えた直後にやる。そうすると、めっちゃ集中しているからすごく調子がいいんですよ。
れなち：そうなんですね！
ベッキー：（リスナーの）皆さんなら、例えば、大事な会議の後とか、“お客さんの対応を頑張ったな”って集中した直後にやるといいと思います。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
