こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 3717」。

うみへび座の方向、約6000万光年先にあります。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 3717」（Credit: ESA/Hubble & NASA, D. Rosario）】

塵（ダスト）の豊富な暗い雲が連なったダストレーン（ダークレーン）のグラデーションや、アクセントを添えるように偶然重なって見えている天の川銀河の星の輝きに、美しさを感じる光景です。

私たちはNGC 3717を真横に近い角度で見ているため、渦巻腕（渦状腕）がある銀河円盤の厚み方向や、膨らみを持つ中心部の銀河バルジといった構造を、立体的に捉えることができます。

地球に正面を向けた銀河はフェイスオン銀河、真横を向けた銀河はエッジオン銀河とも呼ばれます。銀河の構造や銀河で起こる現象を理解する上で、フェイスオン銀河とエッジオン銀河はそれぞれ独自の視点を提供してくれるのです。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「広視野カメラ3（WFC3）」で取得したデータを使って作成されたもので、ESA＝ヨーロッパ宇宙機関から2019年10月7日付で公開されました。

本記事は2019年10月10日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 寄り添う親子のような一組の銀河 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した“りょうけん座”の「IC 4271」ハッブル宇宙望遠鏡が観測した“みずへび座”の渦巻銀河「NGC 1511」活動銀河核を宿した“おおぐま座”の渦巻銀河「NGC 4102」 ハッブル宇宙望遠鏡が観測参考文献・出典ESA/Hubble - A Spiral in Profile