Osmo Action 6

DJIは、アクションカメラ「Osmo Action 6」を発表した。直販サイトで販売を開始しており、カメラ本体にエクストリームバッテリーPlusや両方向クイックリリース式アダプターマウントなどが付属する「スタンダードコンボ」が61,270円、スタンダードコンボに加えて、エクストリームバッテリー Plusが2個、Osmo 1.5m延長ロッドなどが付属する「アドベンチャーコンボ」が77,440円。

F2.0～F4.0の可変絞りに対応した初のアクションカメラ。低照度環境下でも優れた性能を発揮。DJIが独自設計した1/1.1インチ スクエアCMOSセンサーを搭載し、2.4μm相当の大型ピクセルサイズを実現しており、アクションカメラの画質をさらに向上させたという。

従来のアクションカメラの固定絞り設計から脱却し、幅広いシーンに対応するため、複数の絞りモードを選択できる。例えばF2.0にすると、多くの光を取り込むことができ、低照度環境でも優れた画質での撮影が可能。

自動モードでは、複数の絞り範囲から用途に合った絞り値をカメラが選択してくれる。絞りは各範囲内で自動的に調整されるため、「灯りの少ない夜景からディテール豊かな日中の風景まで、さまざまなシーンで細部まで鮮明な映像を撮影する。スターバーストモードでは、街の灯りを印象的なスターバースト効果で描写し、都市部の夜景に美しく創造的なアクセントを付け加える」という。

別売のマクロレンズアクセサリーを使うと、アクションカメラでも浅い被写界深度での撮影が可能、ボケを活かしながら、料理やペット、花などのクローズアップを驚くほど美しく撮影できるという。マクロレンズ使用時は、最短焦点距離が35cmから11cmに短縮され、鮮明なクローズアップの自撮りやVlog撮影が可能。

ワイドショットでは、別売のOsmo Action 6 FOVブーストレンズを装着すると、カメラが自動でFOVブーストモードに切り替わり、標準の155度の画角が182度まで拡大する。

スクエアCMOSセンサーは、最大13.5ストップのダイナミックレンジも実現しており、コントラストの高いシーンでもディテールまで鮮明に捉えるという。

4:3比率で最大4K/120fpsの動画撮影に対応。大型センサーにより低照度時の画質も向上し、暗い環境でも鮮明でディテール豊かな映像を撮影できるとする。

大型センサーと大口径レンズ、進化したノイズ低減技術を活用したスーパーナイトモードに対応。低照度環境でも、最大4K/60fpsの詳細な動画撮影が可能。

10bit D-Log Mカラ―システムにより、明暗部のディテールを保持でき、自由度の高い後編集に対応した。本体ディスプレイでのD-Log Mプレビューも可能。

新しい4Kカスタムモードも初搭載している。動画を撮影してから後編集でフレームを自在にクロップでき、異なるSNS向けた動画を簡単に作成、共有できる。

最大4K/120fpsのスローモーション撮影に対応。1080pで最大32倍のスーパースローモーション映像も生成・再生できる。1080p/240fpsで記録したフレームを補間することで、1080p/30fpsで再生した際に960fps相当のスローダウン効果を実現。アクション映像にシネマティックな演出を加えられる。

RockSteady 3.0、RockSteady 3.0+、HorizonBalancing、HorizonSteadyといった各手ブレ補正モードを備えた。カメラの揺れを低減しながら、水平方向の傾きを±45度以内、または360度範囲で補正し、水平を保ちながら4K/60fpsの高精細映像を撮影できる。

2倍ロスレスズームにより、4K画質を損なうことなく最大2倍までズーム可能。フィルムトーンは、6種類の内蔵フィルムトーンから選択でき、映像の雰囲気をカスタマイズできる。

IP68等級の防水性能を備え、ケースなしで最大20m、専用防水ケース使用時は最大60mまで水中での撮影が可能。耐寒性能もあり、氷点下20度までの環境でも使用できる。

最大4時間のバッテリー駆動が可能。バッテリーは22分で80％まで急速充電できる。50GBのストレージを内蔵し、メモリーカードがなくても撮影できる。

最大2台のDJIマイク トランスミッター(Mic 2、Mic 3、Mic Mini対応)と直接接続できる。2台のマイクと接続できるため、2つの異なる音源を同時に録音することが可能。

別売で、以下の専用アクセサリーも用意する。

Osmo Action 6 マクロレンズ Osmo Action 6 FOVブーストレンズ Osmo Action 6 ガラスレンズカバー Osmo Action 6 NDフィルターセット Osmo Action 両方向バッテリーハンドル Osmo Action 両方向 360°リストストラップ Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント Osmo Action 6 防水ケース Osmo 多機能バッテリーケース 3 Osmo 1.5m 延長ロッドキット(両方向クイックリリース式) Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式) Osmo ロードバイク アクセサリー キット(両方向クイックリリース式) Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット