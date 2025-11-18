22:00
ハンガリー中銀政策金利（11月）
予想　6.5%　前回　6.5%（政策金利)

22:00　ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席

22:15
カナダ住宅着工件数（10月）
予想　N/A　前回　27.92万件

米ADP民間雇用者数（週次）

19日
0:00
米製造業新規受注（8月）
予想　1.3%　前回　-1.3%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（8月）
予想　2.9%　前回　2.9%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.4%（輸送除くコア・前月比)

米NAHB住宅市場指数（11月）
予想　N/A　前回　37.0

0:30　
バーFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）

1:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:00　
ディングラ英中銀委員、イベント「所得増加と消費低迷の謎を解く」出席


トランプ米大統領とサウジアラビアのムハンマド皇太子が会談
米中経済安全保障調査委員会（USCC）年次報告書
マイクロソフト年次イベント「Ignite」（サンフランシスコ、21日まで）

※予定は変更されることがあります。