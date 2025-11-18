ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
ハンガリー中銀政策金利（11月）
予想 6.5% 前回 6.5%（政策金利)
22:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席
22:15
カナダ住宅着工件数（10月）
予想 N/A 前回 27.92万件
米ADP民間雇用者数（週次）
19日
0:00
米製造業新規受注（8月）
予想 1.3% 前回 -1.3%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（8月）
予想 2.9% 前回 2.9%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)
米NAHB住宅市場指数（11月）
予想 N/A 前回 37.0
0:30
バーFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
1:00
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00
ディングラ英中銀委員、イベント「所得増加と消費低迷の謎を解く」出席
トランプ米大統領とサウジアラビアのムハンマド皇太子が会談
米中経済安全保障調査委員会（USCC）年次報告書
マイクロソフト年次イベント「Ignite」（サンフランシスコ、21日まで）
※予定は変更されることがあります。
