タレント・ＪＯＹの妻でモデルのわたなべ麻衣が、家族のプライベートショットを公開した。

わたなべは１８日に自身のインスタグラムで「娘の誕生日ディズニー（やっっっと投稿。笑）１０月１９日 はーちゃんの５歳の誕生日だったので 家族でディズニーに行ってきました」と始め、ＪＯＹと娘の３人でディズニーランドを訪れたことを報告。

続けて「小さい頃はイッツアスモールワールド５回連続とか乗ってたのに 今年はジェットコースター系も全部制覇したし タワーオブテラーも乗れたんだよ？！すごすぎない？！？！？！（ちなみにＪＯＹ君は怖くて乗りませんでした笑）５歳になった今年は楽しめるものや興味をもつものがガラリと変わってて大人もしっっっかりと楽しめて満足度半端ないディズニーでした」と娘の成長をつづると、パークを満喫する様子をシェアした。

この投稿にファンからは「お似合い美男美女だね」「はーちゃん身長伸びましたね」「いつも幸せいっぱいな夫婦で理想の夫婦です」「めちゃかわ！！！」などの声が寄せられている。

わたなべとＪＯＹは、２０１９年６月に結婚。２０年１０月に第１子となる女児が誕生した。