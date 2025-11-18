王様や女王陛下気分！巨大なクリスマスツリーを眺めながらのスイーツビュッフェ

2025年11月14日から12月26日まで、ヒルトン東京（東京都新宿区西新宿6-6-2）1階 「マーブルラウンジ」にて「『King＆Queenのクリスマス』スイーツビュッフェ」が開催されています。

見た目も印象的なスイーツたち

店内の装飾もゴールドが基調となり、王様や女王陛下気分で楽しめるクリスマスのスイーツビュッフェです。

スイーツが20種類以上、お食事メニューが30種類と大満足の内容。

「女王陛下の宝石箱」はルビーグレープフルーツ、苺のコンポート楽しめ、赤いレース模様のチョコレートが印象的なショートケーキです。

グリーンの色があざやかな「クリスマス・リース」はマロンムースの中に、青りんごとパッションフルーツのコンポートで酸味とコクを感じられる一品。

その他のスイーツも、見た目も楽しめるような内容になっています。

お食事メニューには「ハーブローストチキン レモンバター」、「ベイクドフィッシュ 地中海風トマトオリーブソース」などホリデー感たっぷり。

全長6メートルのクリスマスジャンボツリーを眺めながらクリスマス気分を味わえます。

料金は5700円（土日祝と12月20日から25日は6200円）です。

提供時間は14時30分から17時までです。

詳細は公式サイトを確認してください。