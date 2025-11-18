途中出場からわずか４分！ 森保ジャパンが２点目を奪取。中村敬斗の折り返しから町野修斗がフィニッシュ！
途中出場してから、わずか４分後だ。
森保一監督が率いる日本代表は11月18日、キリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦している。
開始４分に鎌田大地の得点で先制。後半はやや劣勢の時間帯もあったが、71分に追加点を奪う。
スコアラーは、ベンチスタートで67分に投入された町野修斗。同じく途中出場の中村敬斗の折り返しを身体ごと押し込んだ。
どんな形でもいいから目に見える結果を――そんな思いが伝わるゴールだ。なお、アシストした中村は78分にチーム３点目を奪取した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
