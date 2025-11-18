Image: BRIGHT_DIY

コールドブリューはさっぱりしておいしいけど、半日待つのは面倒という人も多いのでは？ 寝る前にセットしておけばいいものの、サッと飲みたくなる日もありますよね。

それを実現してくれるのがmachi-yaに登場した「COTOPIA Vac Brew」。真空方式により、わずか5分で本格的な水出しコーヒーを抽出できるコーヒーメーカー。さらにコードレスで使えてホットコーヒーやお茶にも対応する多機能さは、皆さんのティータイムを便利にしてくれそうですよ。

おトクな先行セールも開催されていたので、詳しくチェックしていきましょう。

強力真空で驚異の高速抽出

「COTOPIA Vac Brew」の最大の特長は独自の真空ポンプ技術により、コーヒー豆の細胞壁から効率的に成分を抽出できる点。通常なら6〜12時間かかるコールドブリューも5分ほどに短縮できるんです。

操作はワンボタンでOK。蒸らし時間の調整で淹れ方も3タイプから選べます。ドリップコーヒーのような技術も不要なので、初心者でも安心ですね。

お茶にも対応

「COTOPIA Vac Brew」はコーヒーだけでなく、各種お茶にも対応しているのが便利なポイント。

淹れ方はコーヒーと同じなので、あっさりな紅茶も濃い目の緑茶も手軽に楽しめますよ。

ポータブル＆食洗機にも対応

本体はUSB-C充電式のポータブルタイプのため、どこでも使えるのがポイント。自宅でサッと淹れるもよし、キャンプでもその場ですぐコールドブリューが楽しめますよ。

そして真空ポンプ以外はすべて食洗機対応なのも注目ポイント。コーヒー好きなら毎日使うものだからこそ、手入れの簡単さは重要ですね。

「COTOPIA Vac Brew」は現在、先行セールで28％OFFの17,980円（税・送料込）からオーダー可能でした。真空で効率化された新しいコーヒー体験をぜひ楽しんでみてください。

