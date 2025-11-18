Image: Elvard project / Shutterstock.com

2026年、まず最初にリリースされるだろうフラッグシップスマートフォンはSamsung（サムスン）のGalaxy S26シリーズ。発表時期やラインナップの噂が例年以上に迷走していますが、Galaxy S26シリーズが出ることには変わりはありません。

Androidリーカーとして知られるIce Universe氏が、中国SNSのWeiboにGalaxy S26最新情報をリーク。曰く、一部のモデルが既存モデルよりも重くなるようです。

Universe氏によれば、基本モデルとなるGalaxy S26は164g。Galaxy S25が162gなので2g増。S26+は191g、S25+（日本展開なし）は190gなので1g増。

ほんの1g、2gなんて持ったときわからないよ！とは思いつつ、新しいモデルを出すときに「史上最軽量」はぜひ言いたいわけで、となるとたった1gだって既存モデルより重くなるのは本来避けたいはずです（そもそも、薄型スマホなんて1mm、コンマ1mmを競ってますし）。

なのに、重くなる…。数字が事実ならば、きっとバッテリーの影響ではないでしょうか。いや、バッテリーの影響であってほしい！ AI機能搭載が進むなか、バッテリーは最優先。スマホだけでなく、ヘッドホンからスマートウォッチまで、バッテリー持ちを重視する流れが非常に強まっています。

1、2g微増なら、そりゃバッテリー微増でもそっちを優先してほしい。消費者だって絶対そう思うはず。そもそも、iPhone 17が177g、iPhone 17 Proが206g、iPhone 17 Pro Maxが233g。他社と比較すれば、まだまだ軽いわけです。

ちなみに、Galaxy S26 Ultraは214gなので、S25 Ultraの218gより軽くなる見込みだそう。最高位機種なだけあって、今すでにカメラもバッテリー（5,000mAh）もがっつり積んでありますからね。

Source: Android Authority