タレントの鈴木奈々が11月17日放送の『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）に出演し、話題となっている。

11月13日は「茨城県民の日」ということで、龍ヶ崎市出身の鈴木が県民代表として登場。スタッフから「3億円の豪邸を購入したと、ネットニュースでみたが、それはどこに買ったのか？」と質問されると、鈴木は「東京に買いました」と即答した。

続けて「35年ローンです」「頭金は1億5000万円」「月々（の支払いは）26万円」と赤裸々に告白する鈴木に、「1億5000万円も頭金で払って、預金はいくらある？」と聞き出そうとするスタッフ。だが、それにはさすがに「なんでも聞き出そうとする！言いそうになるやん。やめて！」と待ったをかけた。

この告白に、Xでは

《鈴木奈々ちゃん頭金1億5千万で3億円の家東京で買ったって尊敬しかないな ワイなんて頭金たったの200万円だょ》

《鈴木奈々って今もそんなに売れてるのか、、頭金1億5000万入れたうえに、毎月26万のローンを35年かぁ やっぱり夢あるよなぁ》

など驚きの声が。

鈴木はさらに、お金が貯まる理由を説明。飛行機が苦手で、「プライベートで1回も飛行機に乗ったことがない。だから、お金が貯まる。だから、3億円の家買えました」と倹約っぷりを語った。

「現在37歳の鈴木さんは、高校生時代に雑誌『Popteen』のモデルとしてデビュー。その後、底抜けの明るさと、過激な企画にも果敢に挑戦するスタイルが支持されて『バラエティの女王』として、芸能界に君臨しました。最近はテレビ出演は少なくなったものの、トークのおもしろさは相変わらずですね。

プライベートでは、2014年に一般人男性と結婚しましたが2021年に離婚しています。また先日は、国家資格の『キャリアコンサルタント』の試験を受けたことをInstagramで報告しています。イメージとは違って、努力家なのでしょう」（芸能記者）

Instagramでは、豪邸の内部を披露することもある鈴木。最近はアンバサダーをつとめる下着ブランド「LUNA」のブラを着用した、大胆な下着写真を投稿することも多い。11月14日には

《我ながら谷間が凄い！今のバストが一番自信あります！美バスト目指してます！爆盛れバストです！》

とつづり、セクシーなブラトップ写真を投稿したことも話題になった。

鈴木が受けたというキャリアコンサルタント試験の合格発表は12月17日。そちらの結果も気になるところだ。