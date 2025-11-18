飼い猫のオデコちゃんは、娘さんの弾くピアノが大好きなんだそう。この日もピアノの練習をする娘さんの姿を見て駆け寄って行ったのだそうです。練習の邪魔になっていることを気にも留めずノリノリでそばにいるオデコちゃんに「やりたい放題」「リズムに乗ってる」と、コメントが上がり、2.5万再生を超える反響がありました。

【動画：ピアノを練習する女の子→ネコがそばまで来て…思った以上に癒される『尊い行動』】

趣味はピアノ鑑賞

YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿されたのは、こちらのお家の飼い猫オデコちゃんと娘さんのある日の出来事。この日娘さんはピアノの練習をしていたんだそう。するとオデコちゃん、おもむろにピアノへ駆け寄って行ったのだとか。

飼い主さんによると、オデコちゃんは娘さんのピアノの練習が始まるといつも一番近くに座り込むのだそうで、そこで尻尾を振る様子はまるでメトロノームのようなんだとか。たしかにリズムに合わせてパタパタと動く尻尾は、拍を数えてくれているようにも見えました。

鍵盤の上が『特等席』

オデコちゃんのいつもの『特等席』はなんと「鍵盤の上」。誰よりも娘さんの近くで演奏を聴いているのだそう。娘さんが練習を始めると、まっすぐに鍵盤に飛び乗るのだとか。

鍵盤を踏んで音が鳴ってしまっても、電子ピアノの電源やボリュームを切ってしまっても、当の本人はお構いなし。娘さんのほうもそんなハプニングにはすっかり慣れているようで、手慣れた様子で電源を入れ直したりボタン操作をしたり。それどころか演奏をしながらオデコちゃんをナデナデする神業まで披露していたそうです。

音楽と猫の癒しのハーモニー

オデコちゃんにとってピアノの音は、安心する「生活のBGM」のようなものなのかもしれません。娘さんの奏でる音色に合わせて尻尾を揺らしたり、気持ちよさそうに目を細めたりと、その姿は見ている人まで癒してくれるんだそう。家族の間でも、ピアノの音とオデコちゃんの反応はすっかりセットになっているのだとか。

「鍵盤の上」での音楽鑑賞は、生まれる前から娘さんの練習するピアノを聞いて過ごしていたオデコちゃんならではの鑑賞スタイルなのかもしれません。ピアノの音が流れると自然と寄ってくるその姿には、音と家族への深い信頼が感じられるのだそうです。

ちょっとお邪魔なオデコちゃんのピアノ鑑賞スタイルには、コメントで「やりたい放題」「リズムに乗ってる」「おもろい一芸」という声が寄せられていました。「ひのき猫」では、オデコちゃんをはじめ、5匹の猫ちゃんたちの成長記録を見ることができます。

オデコちゃん、娘さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。