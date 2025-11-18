卓球女子で２４年パリ五輪銅メダリストの早田ひな（２５）が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルなどを更新。６月のスペイン、イタリア旅行の様子を投稿したが、総額１００万円のスリ被害に遭っていたことを明かした。

ＹｏｕＴｕｂｅでは冒頭「今回の動画ですが、旅行開始早々にスリ被害にあい、序盤の映像データがなくなってしまいました そのため唐突な始まりとなりますことを、お許しください」と案内文が表示された。スペイン料理を堪能する様子で始まったが、「１４歳から海外遠征に出ていて、観光として海外旅行に行くのが初めてだったんですけど。チェックインしてそのまま観光に行く予定だったんですけど、事件が起きまして」と語り、「ずっと前から画像で見てて、可愛いなって思ってて、東京のヴィンテージショップでたまたま出合ったＣＨＡＮＥＬのデニムのトートバックがあるんですけど、スラれましてなくなったんですよ。財布、デジカメとかこれだけあったら大丈夫なセット、イヤホンとか…あ、イヤホンもない」と事件を振り返った。

防犯カメラには緑のカーキ色の帽子をかぶった中年男性がバッグを盗んでいく姿が映っており、「ホンマ、ムカつく。なんやあいつ」と怒り心頭。「スリが多いって聞いてたし、当たり前に気をつけてたけど、どこかで大丈夫だろうって思っていた」と反省していた。