アミューズが笑いに“スイッチ！”大手芸能事務所アミューズが主催する定期お笑いLIVEシリーズ「スイッチ」が12月からスタートする。

お笑い芸人として唯一の所属アーティスト、どくさいスイッチ企画によるお笑いLIVEで、「どくさいスイッチ企画presents『スイッチ』vol・01」として12月18日に東京・渋谷ユーロライブで開催。“売れたい”という、どくさいスイッチ企画本人のスイッチと、“笑いたい、明日を頑張りたい”という観客のスイッチが交わり、人生に前向きなスイッチを入れることをテーマに掲げる。

どくさいスイッチ企画によるピンネタのほか、ゲストを迎えた書き下ろしコント、どくさいスイッチ企画が自ら考案したオープニング映像など多彩な企画を予定している。ゲストには「女芸人No・1決定戦 THE W」8代目王者のにぼしいわしら注目の芸人たちと、俳優の猪塚健太（39）も出演。異色の2人コントに挑戦する。

どくさいスイッチ企画は「とっても売れたい38才、どくさいスイッチ企画です。事務所ライブが決定しました。事務所唯一のピン芸人として、できることを全部やる覚悟です。ぜひ足を運んでいただければ幸いです。何とぞよろしくお願いいたします」と丁寧にコメント。今後もどくさいスイッチ企画を中心に、定期開催を予定している。