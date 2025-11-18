「本格派」「買ってよかった！」【コストコ】マニアおすすめ♡「新作スイーツ」

ホームパーティーや毎日のおやつにぴったりな【コストコ】のスイーツ。大容量でお得感があり、何度でも食べたくなりそうなクオリティの高さが、多くのマニアから支持されている理由かも。そんなコストコスイーツは、季節に合わせて期間限定商品が登場するのも楽しみの1つ。そこで今回は、マニアがおすすめする「新作スイーツ」をまとめました。

おしゃれな見た目でカフェタイムも充実

コストコマニアがこぞって紹介する新作スイーツが、こちらの「アールグレイカップケーキ」。紅茶の茶葉が練り込まれたケーキに紅茶風味のクリームを重ねた、秋らしさ満点のスイーツです。トッピングは、オレンジピールとアーモンドスライスの2種類。ほろ苦く甘酸っぱいオレンジピールは、紅茶の風味と相性がよさそうです。

キャラメル × 洋梨が上品な秋ケーキ

@costco_hackerさんが「見た目はシンプルでも、味は本格派」と絶賛するのは「キャラメル & 洋梨のスコップケーキ」。容器の中にはスポンジとキャラメルムース、トッピングの洋梨を囲うようにキャラメルホイップがあしらわれています。キャラメルムースは「すぎずビターな大人味」、「シャクッとした洋梨のシロップ漬けが爽やかで、キャラメルのほろ苦さと絶妙にマッチ」するのだそう。

大人気のベニエ新作は要チェック

コストコスイーツの人気商品「ベニエ」の新作は、キャラメル！ 前回は甘酸っぱく爽やかなパッションフルーツ味でしたが、今回はコクのある濃厚なキャラメルを堪能できそうです。@costco_hackerさんが「買ってよかった」と絶賛する、大当たりスイーツです。

大幅にリニューアルして久々の登場

大粒の栗をトッピングした「モンブランバーケーキ」は、栗の旨みを堪能できそうな贅沢スイーツ。たっぷりのマロンペーストと大粒の渋皮煮をトッピングしたビジュアルは、見た目も上品で、来客時のお茶菓子にもぴったりです。

【コストコ】の「新作スイーツ」は、季節感のある見た目と味を楽しめるのが魅力。期間限定のスイーツは人気が集中しやすいため、気になったら迷わず手に取るのが正解かも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様、@costco_hacker様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる