ロックバンドＡＣ／ＤＣが、１０年ぶりにオーストラリアのステージに復帰し、その圧倒的なパフォーマンスが地震観測機器に反応するほどの振動を引き起こした。１１月１２日、「ＰＷＲ ＵＰツアー」の一環としてメルボルン・クリケット・グラウンドで開催されたＡＣ／ＤＣの２０１５年以来となるオーストラリア公演には、数万人のファンが詰めかけた。



【写真】ステージ上で躍動！

会場の大音量スピーカーと観客の動きが相まって、地面には２～５ヘルツの振動が発生。これは、会場から３キロ以上離れた場所にある地震学研究センターによって記録された。



同センターのアダム・パスカール主任科学者は、「観客が体で感じていた音波は、我々の地震計が感知する地面の動きと同じようなものです。空気中の音ではなく、地面の振動を拾っています」と説明。地面に設置されたスピーカーが振動を送り込み、観客が一斉にジャンプすることでさらにエネルギーが地面に伝わるという。



このメルボルン公演では、「Ｂａｃｋ ｉｎ Ｂｌａｃｋ」「Ｔｈｕｎｄｅｒｓｔｒｕｃｋ」「Ｈｉｇｈｗａｙ ｔｏ Ｈｅｌｌ」など、ＡＣ／ＤＣの代表曲が披露された。今後、シドニー、アデレード、パース、ブリスベンでもスタジアム公演が予定されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）