ペットカメラに映っていたのは、階段付近で遊ぶ子猫と見守る猫さんの様子。よちよち階段に近づいていく子猫を見た先輩猫さんの"カッコ良すぎる行動"がThreadsに投稿されると、「なんて優しい子なんだろう」「素早い動きに惚れちゃう♡」「優しさが心に沁みます」といった声が寄せられています。

【動画：階段から落ちそうになった子猫→次の瞬間、そばにいた"先輩猫"が…『まさかの行動』】

階段付近で遊ぶ子猫と見守る猫さん

Threadsアカウント「moonwave（@moonwave36）」では、猫の大吉くん、花ちゃん、そして最近仲間入りした子猫のミルクちゃんの様子が日々投稿されています。

ある日、飼い主さんが家に仕掛けていたペットカメラを確認したところ、ほっこりする素敵な光景が記録されていたのだとか！それは階段付近でのこと。

ミルクちゃんが好奇心旺盛に探索している様子を静かに見守っていたという大吉くん。すると、よちよちとミルクちゃんは階段のほうへと歩いて行ってしまいました！

「おっと、危ない！」

思っていたよりもミルクちゃんが階段ギリギリの場所まで近づいていくのを見た大吉くんは、咄嗟に……

落ちないようにガード！素早い動きでミルクちゃんへと近づき、前足を伸ばして落ちないようにフォローしようとしたのでしょう。

そんな大吉くんに驚いたミルクちゃん。「え？」という表情をしながらきちんと足を止め、階段から落ちないように離れようと大吉くんの指示に従って戻り始めたではありませんか！しっかりお兄ちゃんの教育が行き届いています。

優しく見守り続ける猫さんにキュン♡

大吉くんに注意されたミルクちゃんは、言いつけ通り階段から離れて遊ぶことにしたようです。そんなミルクちゃんを少し距離をあけて優しげに見つめる大吉くんなのでした！

好奇心旺盛な子猫を少し離れた場所で静かに見守り、いざという時は助ける……まるでヒーローのような大吉くんの行動は、Threads内でも大反響！

コメント欄には「なんて優しい子なんだろう」「素早い動きに惚れちゃう♡」「優しさが心に沁みます」と称賛の声が溢れています。

Threadsアカウント「moonwave」さまでは、今回ご紹介した大吉くんとミルクちゃん、そしてお姉ちゃんのような花ちゃんの日常を垣間見ることができます。

大吉くんと花ちゃんがそれぞれ愛情を持ってミルクちゃんに接している様子は必見ですよ！

大吉くん、ミルクちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「moonwave（@moonwave36）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。