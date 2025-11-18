のん、ロングスカートで豪快キック！「足上がるねー」「力強く美しい」
女優ののんが、18日にインスタグラムを更新。主演ドラマのオフショットで豪快なキックを見せ反響が集まっている。
【写真】力強いキックを見せつけるのん（5枚）
のんが投稿したのは、主演を務めたABEMAオリジナルドラマ『MISS KING／ミス・キング』からのオフショット。本作は“人生どん底”から“史上初の女性棋士”を目指す、憎しみに囚われたひとりの女性が怒りと才能で将棋界を駆け上がっていく、美しき盤上の逆転劇だ。
黒のトップスとロングスカートを合わせた装いののんは、険しい表情で足を大きく上げてキックをしており「どういうつもりの写真かは謎です 対局に向けて、暴れる飛鳥。なのかな？」とコメントしている。
カッコいいのんのキックにファンからは「足上がるねー」「力強く美しい」「エレガント」など、称賛が上がった。
■のん
1993年7月13日生まれ、兵庫県出身。宮藤官九郎の脚本による連続テレビ小説『あまちゃん』（2013年）のヒロイン、天野アキを演じ、翌年公開の映画『ホットロード』でも主演を務めた。アーティストとしても活動しており、2023年6月28日にはセカンドアルバム「PURSUE」を、今年9月には配信シングル「GwGw」をリリース。現在は出演作の『てっぺんの向こうにあなたがいる』が公開中。
引用：「のん」インスタグラム（＠non_kamo_ne）
