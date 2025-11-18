ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ß±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMV¸ø³«¡¡¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤ÎÑ³¤¤Êª¸ìÉÁ¤¯
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡ÖJANE DOE¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖJANE DOE¡×¤Ï¡¢9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤ÎÀÄ½Õ¤ÈÊÌ¤ì¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢ÆÃÊÌÊÔ½¸¤Ë¤è¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚº½¹ß¤ê¤ÎÃæ¤ÎÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤ä³Ø¹»¡¢²Æº×¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿µ²±¤ÎÃÇÊÒ¤¬Èþ¤·¤¯ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¹³¤¨¤Ê¤¤±¿Ì¿¤¬Èà¤é¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤¬¡ÖJANE DOE¡×¤Î»ìÀ¤³¦¤È´°àú¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¡¢±ÇÁü¤È²»³Ú¤¬ÀÚ¤Ê¤¯Í»¹ç¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«59Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷572Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ87.6²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¥¢¥¸¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤ÎÑ³¤¤Îø¤È¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤Îö¤¯±¿Ì¿¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
