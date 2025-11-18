3歳児に夜更かしさせたら→「寝たくない」の本音に気づいた母に8千いいね「いい光景」「許された特別感」【ママリ】

「寝たくない」と騒ぐ夜に…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。

めんみさんの3歳の娘さんは、ある日の夜「寝たくない！」と大騒ぎだったそう。しかしそこで新たな気付きがあったのです。それがこちら。

全然寝ない3歳娘は今夜も「寝たくない‼️」と大騒ぎだったんだけど、明日は仕事休みだしたまには夜更かしもいいかと、夫婦で3歳を囲みながら晩酌してみたら、3歳が大層嬉しそうにしていた。

そうか、毎日保育園から帰ったらこうして両親との時間を過ごしたかったんだね。

3歳込み晩酌デー、いいな🍶

3歳の娘さんを囲むようにして晩酌して過ごしたところ、娘さんはご満悦だったとのこと。「寝かせなきゃ」と寝かしつけを頑張る夜も大切だけど、「今日は一緒に起きてようか」「今日は夜更かししてみてもいっか」と寄り添う時間も、きっと同じくらい大事だと思います。子どもが求めていたのは、大好きなママとパパと一緒に過ごす夜だったのかもしれません。



この投稿には「いい光景～少々の夜更かしなんて何も響かない。こういう記憶って案外幼くても残る」「分かりますよ、その許してもらえた特別感と、特別な雰囲気と…」といったリプライがついていました。家族の時間の大切さを思い出させてくれる、温かい投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）