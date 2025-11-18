¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂÚºßÃæ¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡õ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡©¡Ö2¿Í¤¬¤¤¤¤¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¡Ä¡×
11·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ËVTR½Ð±é¤·¤¿Travis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡¢2026Ç¯¾å´ü¤Ë¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ù¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØTravis Japan Summer Vacation!! ¡½7¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«Î¹¡½¡Ù»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æâ¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÎò»Ë¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¥Û¥é¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥é¡¼¤Ï·ë¹½¥¬¥Á¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤å¡Ê¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡Ë¤È¤·¤á¡Ê¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ë¤È¾¾ÅÄ¤Ç3¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÎÉô²°¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê²¶¤ÎÉô²°¤Ç¿²¤Æ¤¿¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²¶¤¬²ÙÊª¹¤²¤Æ¤¿¤é¤Þ¤Á¤å¤¬Íè¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤º¥Ð¡¼¥Ã¤Ã¤Æ¹¤²¤Æ¡Ø²¶¡¢¤³¤³¤Ç¿²¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤·¤á¤â¤·¤ì¤Ã¤ÈÍè¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¾¡¼ê¤ËÍá¤Ó»Ï¤á¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö2¿Í¤¬¤¤¤¤¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¡¢²¶¤Ï¤Ê¤ó¤«¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ù¥Ã¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©¥«¥Á¥«¥Á¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤¿¡£¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¼è¤êØá¤¯¤Ê¤é¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ë¼è¤êØá¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¿²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£