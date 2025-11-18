11月17日、丸高愛実がInstagramを更新した。

【写真】長男が歩く微笑ましい様子なども公開

丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「実家に帰って祖母のごはん食べて ダラダラさせてもらった」「みんな仕事だったり習い事があったので 私は子供達と公園へ」「いい気候で過ごしやすかった〜」と、3人の子供たちを連れて公園へ出かけたことを報告。

あわせて、長女・次女と並んで撮影した3ショットやブランコに乗る娘2人の姿、長男が歩いている動画など、子供たちと公園で楽しんでいる様子を掲載した。

この投稿に対して、ファンからは、「お子様たち可愛い」「仲良しですね！！」「娘ちゃんたちの後ろ姿､大きくなった感じがするね〜」「可愛い親子」などの声が寄せられていた。

丸高は2016年に柿谷曜一朗氏との結婚を発表し、2018年に長女、2021年に次女、2024年に長男の出産を報告。なお、2025年1月18日に現役引退を発表した柿谷氏は、2025年4月2日に一般社団法人日本テックボール協会のPAT（プレイングアンバサダーオブテックボール）に就任したことが発表されている。

