¥ì¥¢¥ë¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»Ç÷¤ë¥¢¥é¥Ð¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÎÂàÃÄÇ»¸ü¤â¡Ä¡Ä»ÄÎ±Äü¤á¤º¤«
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥À¥Ó¥É¡¦¥¢¥é¥Ð¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤é¤Ï³¤³°¥¯¥é¥Ö¤È¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¢¥é¥Ð¤Ï¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥ì¥¢¥ë¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ç¤â½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¹â¤¤¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤ä¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼IQ¤òÉð´ï¤ËCLÀ©ÇÆ¤ä¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Øas¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ë¼¡¤°µëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥é¥Ð¤Ë¤ÏÃæÅì¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥ì¥¢¥ë¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹Í½Äê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¢¥ë¤Ï¥¢¥é¥Ð¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÃÇ¤òµÞ¤¤¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë²¼¤¹¤È¤Î¤³¤È¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤ÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éµÕÅ¾¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£