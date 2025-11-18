山田涼介、イクスピアリにサプライズ登場 親友とのディズニーエピソードも披露「恋人みたいなのですが…（笑）」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が18日、東京ディズニーリゾート内のイクスピアリで行われた映画『ズートピア2』の『日本全国ズートピア化計画宣言イベント』にサプライズ登場した。ズートピア創設者一族の御曹司、オオヤマネコのパウバートの日本版声優を務める山田は、警察署の受付チーターのクロウハウザー役の日本版声優を務めるサバンナ・高橋茂雄と共に日本全国ズートピア化計画を宣言し、その場にいた観客を盛り上げた。
【写真】かっこ可愛い…ツリーの前で微笑む山田涼介
東京ディズニーリゾート（R）内にあるイクスピアリでは、上映予定のシネマイクスピアリの入口のサインが「CINEMA ZOOTOPIARI」になっているなど、館内のさまざまな場所にズートピアの特別装飾が施されており、まるでズートピアの世界に入り込だかのような体験が可能に。イベント会場となったセレブレーション・プラザの大型クリスマスツリーにも、ジュディやニックの装飾が使用されている。
イベント直前にサプライズへの意気込みを聞かれたふたりは、「ここからどんどん盛り上げていきたいなと思ってます！山田くんの力で爆発させてください！」(高橋)、「頑張るしかないですね！このイベントを皮切りに、『ズートピア2』をたくさんの方に知っていたけるように頑張っていきたいです！」とやる気十分。
山田には、会場に集まった観客から黄色い歓声が上がった。山田は「（たくさんの方が集まってくれて）すごいですね！」と喜びながら「『ズートピア2』でパウバート役を務めさせていただきました、山田涼介です！よろしくお願いします！」と笑顔であいさつ。華やかなツリーを前に、「本当にかわいいですね！ジュディもニックもいる…！テンションがあがりますね！」とリアクションした。
今回、ディズニー作品初参加となる山田は“ディズニーファミリー”に仲間入りする気持ちを聞かれると「夢のようです。夢物語みたいですよね」とにっこり。「幼いころからディズニー作品を観させていただいたので、“まさか自分がディズニーファミリーの中に飛び込めるなんて”という驚きがありました」と歓喜した。
先日、パウバートの日本版声優を山田が務めることが発表されSNS上で大きな話題となったが、その反響について「メンバーたちも皆さんと同じタイミングで知ったものだから、解禁翌日に、“ディズニー作品やるのか！”って言われました（笑）」と激励を受けたエピソードを披露すると、前作から引き続き参加となる高橋も、山田の起用を発表で知ったそうで、姪っ子が喜んでいたとエピソードを明かした。
また、世界中で大ヒットとなった前作『ズートピア』の魅力について改めて問われると、山田は「人間のように動物たちが暮らしている世界の中で、ジュディとニックを中心にいろんなことが起きていく。その中で、皆で切磋琢磨しながら乗り越えていくというところが良いですよね」と回答。高橋も同調しつつ、「『ズートピア』は悪役も含めて全キャラクターに愛嬌がある。面白いシーンもたくさんあって、“映画館でこんなに笑いが起きるの!?”って悔しかったもん！」と会場を笑わせ、「物語の伏線もすばらしかったし、大人たちが共感できるメッセージもあるので、『ズートピア２』ではどうなるのか楽しみですよね」と作品愛を語った。
そして、ついに来月公開を迎える最新作の見どころについて、山田は「ジュディとニックの凸凹関係なのですが、一緒の方向に向かって頑張っている姿は応援したくなりますよね。ジュディとニックの愛らしい関係値に注目してほしいです！」とコメント。さらに「今まで哺乳（ほにゅう）類しかいなかった世界にヘビのゲイリーや他にも爬虫（はちゅう）類の子たちが参入してきて、新しい展開になってくると思います。さらにパワーアップしているので、ぜひ劇場で観てほしいですね」と念押しすると、高橋も、「新しい仲間たちが増えていて、その子たちがどんな活躍を見せるのか、どんな物語をもっているかにも期待してほしいです」とアピールした。
最後に来月はクリスマスということで、クリスマスや東京ディズニーリゾートでの思い出を聞かれた山田は、とある誕生日に初めてディズニーホテルに宿泊したエピソードを披露。「親友に急にタクシーに乗せられたと思ったら、連れていかれたのが東京ディズニーシー（R）だったのですが、1日遊んで夜帰ろうと思ったら、実は東京ディズニーシー・ホテルミラコスタも予約してくれたんですよ！恋人みたいなのですが…（笑）忘れられない誕生日になりましたね」と話した。
その後、日本全国ズートピア化計画宣言の一環として、山田が自身の演じるキャラクター・パウバートのオーナメントをツリーに飾る。集まった観客から大きな拍手と歓声があがった。最後に、公開を楽しみにしている日本中のファンに向けて「『ズートピア2』では、ズートピア誕生の秘密がいよいよ明らかになります。新たに加わった新キャラクターもたくさんいますので、ぜひ劇場でご覧になってください！よろしくお願いいたします！」と呼びかけていた。
東京ディズニーリゾート（R）内にあるイクスピアリでは、上映予定のシネマイクスピアリの入口のサインが「CINEMA ZOOTOPIARI」になっているなど、館内のさまざまな場所にズートピアの特別装飾が施されており、まるでズートピアの世界に入り込だかのような体験が可能に。イベント会場となったセレブレーション・プラザの大型クリスマスツリーにも、ジュディやニックの装飾が使用されている。
イベント直前にサプライズへの意気込みを聞かれたふたりは、「ここからどんどん盛り上げていきたいなと思ってます！山田くんの力で爆発させてください！」(高橋)、「頑張るしかないですね！このイベントを皮切りに、『ズートピア2』をたくさんの方に知っていたけるように頑張っていきたいです！」とやる気十分。
山田には、会場に集まった観客から黄色い歓声が上がった。山田は「（たくさんの方が集まってくれて）すごいですね！」と喜びながら「『ズートピア2』でパウバート役を務めさせていただきました、山田涼介です！よろしくお願いします！」と笑顔であいさつ。華やかなツリーを前に、「本当にかわいいですね！ジュディもニックもいる…！テンションがあがりますね！」とリアクションした。
今回、ディズニー作品初参加となる山田は“ディズニーファミリー”に仲間入りする気持ちを聞かれると「夢のようです。夢物語みたいですよね」とにっこり。「幼いころからディズニー作品を観させていただいたので、“まさか自分がディズニーファミリーの中に飛び込めるなんて”という驚きがありました」と歓喜した。
先日、パウバートの日本版声優を山田が務めることが発表されSNS上で大きな話題となったが、その反響について「メンバーたちも皆さんと同じタイミングで知ったものだから、解禁翌日に、“ディズニー作品やるのか！”って言われました（笑）」と激励を受けたエピソードを披露すると、前作から引き続き参加となる高橋も、山田の起用を発表で知ったそうで、姪っ子が喜んでいたとエピソードを明かした。
また、世界中で大ヒットとなった前作『ズートピア』の魅力について改めて問われると、山田は「人間のように動物たちが暮らしている世界の中で、ジュディとニックを中心にいろんなことが起きていく。その中で、皆で切磋琢磨しながら乗り越えていくというところが良いですよね」と回答。高橋も同調しつつ、「『ズートピア』は悪役も含めて全キャラクターに愛嬌がある。面白いシーンもたくさんあって、“映画館でこんなに笑いが起きるの!?”って悔しかったもん！」と会場を笑わせ、「物語の伏線もすばらしかったし、大人たちが共感できるメッセージもあるので、『ズートピア２』ではどうなるのか楽しみですよね」と作品愛を語った。
そして、ついに来月公開を迎える最新作の見どころについて、山田は「ジュディとニックの凸凹関係なのですが、一緒の方向に向かって頑張っている姿は応援したくなりますよね。ジュディとニックの愛らしい関係値に注目してほしいです！」とコメント。さらに「今まで哺乳（ほにゅう）類しかいなかった世界にヘビのゲイリーや他にも爬虫（はちゅう）類の子たちが参入してきて、新しい展開になってくると思います。さらにパワーアップしているので、ぜひ劇場で観てほしいですね」と念押しすると、高橋も、「新しい仲間たちが増えていて、その子たちがどんな活躍を見せるのか、どんな物語をもっているかにも期待してほしいです」とアピールした。
最後に来月はクリスマスということで、クリスマスや東京ディズニーリゾートでの思い出を聞かれた山田は、とある誕生日に初めてディズニーホテルに宿泊したエピソードを披露。「親友に急にタクシーに乗せられたと思ったら、連れていかれたのが東京ディズニーシー（R）だったのですが、1日遊んで夜帰ろうと思ったら、実は東京ディズニーシー・ホテルミラコスタも予約してくれたんですよ！恋人みたいなのですが…（笑）忘れられない誕生日になりましたね」と話した。
その後、日本全国ズートピア化計画宣言の一環として、山田が自身の演じるキャラクター・パウバートのオーナメントをツリーに飾る。集まった観客から大きな拍手と歓声があがった。最後に、公開を楽しみにしている日本中のファンに向けて「『ズートピア2』では、ズートピア誕生の秘密がいよいよ明らかになります。新たに加わった新キャラクターもたくさんいますので、ぜひ劇場でご覧になってください！よろしくお願いいたします！」と呼びかけていた。