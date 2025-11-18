今年で8回目となる「農福連携マルシェ」が長崎市で始まりました。過去最多となる32の施設や事業所のおよそ5800点が勢ぞろいです。

アミュプラザ長崎かもめ広場で18日から始まった“農福連携マルシェ”。

担い手不足が問題となっている農業分野で障害のある人が活躍することで、障害者の社会参画の実現と農業の担い手の育成を進める「農福連携」の取り組みを知ってもらおうと、県社会福祉協議会など5つの団体が主催しています。

今年はイノシシの被害や夏の猛暑などの影響で農作物の販売は例年より少ないそうです。

（ワークセンターほたる 西 貴司 主任指導員 ）

「通常はトマトを収穫して販売しているが夏の高温でちょっと厳しかった」

今年はトマトは出品できず、焼き芋を提供しています。

（ワークセンターほたる 西 貴司 主任指導員 ）

「甘いサツマイモを堪能してほしい」

会場ではほかにもかわいらしい雑貨や県産のフルーツを使ったジャムなど過去最多の約5800点が並びます。

（多機能型事業所 KIZUNA梶原 大貴さん）

「長崎の商品をお土産に持って帰って、長崎の味を知ってもらいたい」

農福連携マルシェは21日まで開催されます。