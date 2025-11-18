◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準々決勝 立命大―法大（２２日・神戸ユニバー記念競技場）

立命大（関西２位）は１８日、法大（関東３位）戦へ向け、滋賀・草津市内で会見と公開練習を行った。ＱＢの竹田剛（４年）＝大産大付＝は、昨年の甲子園ボウル優勝を懸けて争った法大との再戦に「お世話になった方たちに恩返しできるようなプレーをしたい」と気合十分だ。

リーグ優勝を懸けた関西学生リーグ１部最終節の関学大戦（９日）では３―２４で敗れた。「自分がボールを届けられなかったから負けてしまった」と悔やみ、試合後しばらくは立ち直れなかったという。試合の２日後、高橋健太郎監督は特に落ち込んでいた竹田とＲＢの蓑部雄望（みのべ・たけみ、３年）＝佼成学園＝を元気づけようと、近江牛の焼き肉ランチに連れて行ってくれた。「周りからいろいろと励ましてもらって、引退が懸かっているので切り替えてやろうと思えました」。周囲の支えもありながら、今は法大戦へ集中できている。

昨年ＤｅＮＡにドラフト１位指名された兄・祐からも学ぶことは多い。「打たれた時にその試合を何回も見て、ここがダメだから次はこうしようという切り替えが速い。マインドが全然違う」と刺激を受けた。「関学の試合を何度も見返して、自分の悪い点を見つけて、次はもっとこうするなと考えながら見ています」と、兄のやり方を参考にしながら、敗戦を肥やしにしている。宿敵に敗れた経験を糧に、選手権初戦に臨む。