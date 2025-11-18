【共感多数】「雨だから持たせなかったのに…」小学校のプール準備、判断が難しい！【ママリ】

雨の日のプールの用意、持たせる？持たせない？

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

今日プール予定だけど大雨の小学生さん、プールの用意持っていきましたか？？



うちは持たせませんでした。でもやっぱり持たせるべきだったかなーと後悔してます。



持たせなかった理由としては、昨日担任の先生が「大雨だったら持って来なくていいです。少しの雨なら持ってきてね」と子ども達に言ったようなので、それを鵜呑みにした感じです。



娘とはしっかり話し合いました。

今この雨は大雨かどうか、先生の言葉を信じて持っていくのをやめるか、荷物になっても念の為持っていくか、たくさんしっかり話し合って、結果、「この雨ならたぶんやらない、仮にプールやることになっても、見学でいい」という結論に至り、娘が自分で持って行かないという選択をしました。 出典：

「大雨だったらプールの準備は持ってこなくていいよ」と言われていたPさんの子ども。しかし朝の雨は大雨なのかどうか…。大雨の基準も人によって異なりそうですし、どうするか迷ったPさんですが、子どもと話し合い、この日はプールの準備をもっていかなかったようです。

でも、朝の登校の時、持ってる子いました…。

大雨と少しの雨、人によって違うし、持ってこなくていい、っていうのも保護者向けへの連絡ではないから、一応持たせるべきだったなーと反省。



心配するなら持って行かせたらいい、というのはごもっともですが、今後のためにも、皆さんならこういう場合どうするか教えてください！



ちなみに、登校時は結構強めの雨で予報の情報では15ミリ、プールに入る時間帯(1時間目)は少し弱まって10ミリという感じだったため、弱くはなるけどやらないだろうという判断に至りました。 出典：

子どもの登校時、他の子を見るとプールの準備を持ってきている子を見つけ「やはり持たせるべきだったかな」とちょっと不安になるPさん。



雨の基準や先生がどのくらいを「大雨」と思っているかも分からないため、Pさんはどうすれば良かったかな、と考えています。確かに、基準があいまいなものについては、どこで線引きをするかとても難しいですよね。



こうしたPさんの悩みに、ママリユーザーはどんな回答を寄せたのでしょうか。

雨でプール微妙…小1の持ち物、先輩ママの意見は？

小学生の「雨の日のプール」事情は、小学校に入ったばかりだとまだ感覚がつかみにくくて、どう判断すれば分からないですよね。



そんなPさんの悩みに、ママリユーザーからはたくさんの声が集まりました。

私だったら雨の予報でプールやらないだろうという日にわざわざ持たせないですね💦

傘さして、プールバッグ持って、だと本人も大変だし、濡れちゃいますし💦 出典：

今日、明日でプール予定なんですが、プール入らなかったら1度水着を持って帰らないと行けなくて、おそらく今日の天気ははいらないだろうと持っていきませんでした！家が遠く、雨の中荷物1つ増えるだけで大変なので…💦 出典：

保護者としては、1年生はまだまだランドセルと水筒、傘を持つだけで荷物がいっぱいになるので、雨の日のプールセットはなるだけ持たせたくない…と感じますよね。



しかも、プールの授業がなかった場合、1度荷物を持ち帰らなければいけないとなると、余計に荷物を増やしたくないと考えてしまいます。

小学校歴4年です。

うちは大雨でも一応持っていかせています！プールなかったら学校に用意置いて帰っていいよ、と言われるみたいです。 出典：

うちの子は昨日の連絡帳に｢あすはすいえいのよういなし｣と書いていたので持っていきませんでしたが、もしそれが書いていなかったら念のため持たせていたと思います😊

使わなかったら持って帰ってくるだけだし、学校に置いといていいよーってなるかもなので✨️ 出典：

雨の判断が「微妙」でプールの準備を持っていった場合、使わなければ「置いておいていいよ」と言ってくれると、荷物を持って登下校する子どもたちからするとありがたいですよね。



雨の中、荷物が増えるのは大変。しかもまだ体の小さい低学年のころは、傘とプールバックで手がふさがると危ないですから…。



雨の日の水泳については、判断が難しいところですが、低学年のうちは登下校の妨げにならない程度の荷物を考慮してもらえるとありがたいですね。

手伝いに来てくれた実母。最後の言葉にモヤモヤ

産後初めて、県外に住んでいる実母が1歳になる息子の世話の手伝いに来てくれたのですが、その後言われた言葉にモヤモヤしています。



その日は私が資格試験だった為、母に5時間見てもらいました。



離乳食はベビーフードのそのまま出すだけで良いお弁当になっているものものを用意し、ずっとテレビも付けて見てて良いよと伝えました。

お昼寝も1時間してくれそうです。



実母にお礼を伝えたら、

「本当に楽でただただ幸せな時間だった～。でもこれが毎日になると大変なの？😀」

と言われました。



私としては、そりゃそう、当然、でしかなくて、わざわざ聞かなくても分かってくれないのかなとモヤモヤしました。



転勤族で夫も激務で周りに頼れる人もおらず、育児ノイローゼになり何度も何度も泣いて必死に育児してきました。



なんだかそれを楽だと思われたようで悲しかったです。 出典：

資格試験があるため、実母に子どものお世話を頼んだというMさん。簡単に準備できるベビーフードを用意し、子どもがぐずって困らせないよう、テレビもずっと見てていい、ということで5時間のお世話を依頼しました。子どもはMさんと離れている時間をご機嫌よく過ごせたようですが、実母としてはあまり手がかからなかったためか、最後に「本当に楽」「これが毎日だと大変なの？」という言葉を残していきました。



普段のお世話ではいろいろと大変な思いをしてきたMさんは、自分の頑張りが分かってもらえていないようで悲しくなっています。こんなMさんのモヤモヤに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。



本当の育児は大変！実母だからこそ一言に傷つく…などさまざまな声が

実母からの何気ない言葉に悲しい気持ちをいだいたMさん。自分の育児の大変さが実母には伝わっていないようでモヤモヤしています。そんなMさんには、ママリユーザーから温かい寄り添いの言葉が集まったようです。

実母に言われる言葉って、他の人に言われるよりなんか響きますよね

うちの母もそうですが、自分も必死で子育てしたであろうに子育てやり切ると大変だったことって忘れちゃうんですよねきっと笑



やり合うだけHPとメンタル削られるだけなので、毎日だと大変だよ～お母さんさすがだね✨じゃあまたお願いするね🥹💓とでも言ってまたお任せしましょう笑 出典：

遠慮がない分、時に配慮にも欠けてしまうのが親子かもしれません。子育ての大変さは実母も経験済のはずですが、その記憶が遠くなると、子どもは「かわいい」という部分だけがクローズアップされるのかもしれませんね。

ベビーフードあげて、何時間もテレビつけてるのが毎日なら大変じゃないかもしれないですね。



でも、実際世の母は毎日

3食ご飯+旦那の弁当作って、支援センターやお散歩連れてったり買い物も子連れで、赤ちゃんいると洗濯や掃除も気を使うしでやる事山ほどありますからね…。夜だって3、4時間睡眠で生きてるし。



+αが想像出来なかったんですね😭 出典：

たまに誰かにお世話をお願いする時だけの「特別な数時間」と、「日常の中の育児」ではご飯ひとつにしても用意する大変さが違いますよね。



日常の中にある「生活」には地味だけれどさまざまな作業が混在しています。さらに育児となると、自分のことだけでなく子どもの生活が優先されるので、細かい気遣いの積み重ねが毎日につながります。



その部分に目を向けてくれないと思うと、モヤモヤしますよね。

お母さんは毎日の寝不足の中、子供を見ながら離乳食の用意をしたり、必要最低限でも家事をしたり。。。

ママには甘えてぐずぐずすることもあるだろうし。

そりゃあ、大変ですよね😢

毎日お疲れ様です。



何もかも用意されていて5時間くらいだけなら可愛い孫を見てられて幸せ！くらいな感じですよね💦

毎日の子育てとは別物くらいだと思います。



けど、子育てを経験してるはずなのに、寄り添ってもらえなくて辛かったですね💦 出典：

もし、自分が経験した育児より、育児のお手伝いの時間の方が「楽」と感じたとしても、それはやはり口にしてほしくはないところ。Mさんにとって何より悲しかったのは、自分の気持ちに寄り添ってもらえなかったことでしょう。実母としては悪気があって言ったことではなかったでしょうが、気持ちがすれ違う原因になってしまいましたね…。



人間関係は親子、兄弟姉妹、友人などいろいろな関係がありますが、発言の際には少しだけ立ち止まって、相手はどう受け止めるだろう？ということに思いを向けられるといいですね。

子どもの友だちに部屋の散らかりを指摘されてショック

今日年長の娘の友達が遊びにきて

寝室みてぐちゃぐちゃじゃん

と言われました😂

ぐちゃぐちゃというか、ベッドの上に掛け布団が数枚

敷布団２枚はそのままダブルベットの横に敷いたまま

クローゼットが扉があいて丸見えだった



こんな感じでした。



これの程度でぐちゃぐちゃなんだーという感じで



また、二階廊下にちょっと物が置かれたのみて、もう！散らかしばっかりーと言われました😂

いつも指摘が多く、ちょっと呼ぶの疲れます。

冷蔵庫も勝手にあけてきたりします😭😭



みなさんそんなに常に家を綺麗にしてますか？？😅 出典：

自宅に遊びにきた子どもの友だちに「部屋がぐちゃぐちゃ」と指摘されモヤっとした気持ちになった投稿者さん。廊下に少し物が置いてあるだけで散らかっていると言ったり、勝手に冷蔵庫を開けたりするため、友だちの対応に困っているとのこと。他の家は常にきれいな状態を保っているのかと、悩んでいるそうです。

子どもの友だちにさまざまな声が

投稿者さんの声に、ママリではさまざまな意見が寄せられました。

そんな子家に入れたくない😂



綺麗にしてません😂

誰か来る時だけその場だけ綺麗にします😂

なので急な来客は親ですら拒否です😊 出典：

このコメントをした方は、来客があるとわかると人目につく場所だけ掃除するそう。仕事や家事・育児で毎日忙しいのに、家全体を常にきれいに保つのは難しいことです。寝室やクローゼットの中など普段見せない部分であれば、なおさらです。



また友だちに対して、「遊びにきたときのルールを伝える」との声もありました。

よその家で遊ぶ時に勝手に他の部屋のドアを開けてみたらダメだよって言ったほうがいいですよ。

もう、うちで遊ぶ時のルールとして決めたから、勝手に色んなところ開けるならうちでは遊べないよくらい言ったらいいと思います。 出典：

投稿者さんも悩んでいるように、勝手にいろいろな部屋に入られては落ち着いて過ごせません。「リビング以外の部屋には入らない」「冷蔵庫は勝手に開けない」と家で遊ぶときのルールを共有し、守れないのであれば遊びきてはダメというところまで伝えるとよいかもしれません。



子どもは正直なので、目で見たものや感じたことをそのまま言ってしまうことがあります。何気ないひと言が気になってしまうこともあるでしょう。子どもの友だちと上手に付き合い、お互いに気持ちよく過ごすためにも、されたら困ることはしっかり伝えられるとよいですね。

