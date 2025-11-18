ÎëÌÚºÌ±ðÎ¥Ã¦¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¡¢Ì¤½êÂ°Áª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿·GK¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤«¡Ä¸õÊä¤Ë¤Ï¸µÂåÉ½¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤âÉâ¾å
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤Ï¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¿·¤¿¤ÊGK¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£17Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥«¥ë¥Á¥ç¥á¥ë¥«¡¼¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Àµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè11Àá¥ß¥é¥óÀï¤Çº¸¼ê¤òÉé½ý¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¸å¤Î¸¡ºº¤Çº¸¼êÂè3»Ø¡ÊÃæ»Ø¡Ë¤È½®¾õ¹ü¤Î¹üÀÞ¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÎ¥Ã¦´ü´Ö¤òÌó3¥«·î¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÎÎ¥Ã¦¤¬·èÄê¤·¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿GK¤Ï¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥³¥ë¥ô¥£¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£¤Î2¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¡Ø¥«¥ë¥Á¥ç¥á¥ë¥«¡¼¥È¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ì¤½êÂ°Áª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿·¼é¸î¿À¤ÎÊä¶¯¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥í¡¼¥Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½GK¥ë¥¤¡¦¥Ñ¥È¥ê¥·¥ª¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍGK¥Ó¥»¥ó¥Æ¡¦¥°¥¢¥¤¥¿¡¢¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥µ¥ë¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡¦¥·¥ê¥°¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤³¿ô¥«·î90Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤ÏÂè2GK¤Î¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥³¥ë¥ô¥£¤Ë¿®Íê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Êä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Àµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè11Àá¥ß¥é¥óÀï¤Çº¸¼ê¤òÉé½ý¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¸å¤Î¸¡ºº¤Çº¸¼êÂè3»Ø¡ÊÃæ»Ø¡Ë¤È½®¾õ¹ü¤Î¹üÀÞ¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÎ¥Ã¦´ü´Ö¤òÌó3¥«·î¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥í¡¼¥Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½GK¥ë¥¤¡¦¥Ñ¥È¥ê¥·¥ª¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍGK¥Ó¥»¥ó¥Æ¡¦¥°¥¢¥¤¥¿¡¢¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥µ¥ë¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡¦¥·¥ê¥°¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤³¿ô¥«·î90Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤ÏÂè2GK¤Î¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥³¥ë¥ô¥£¤Ë¿®Íê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Êä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤â¼¨¤·¤¿¡£