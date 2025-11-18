°½Ìî¹ä¤ÈÅÙ½Å¤Ê¤ë¤Ì¤ì¾ì¡¡·ÝÇ½°ì²È¤Î25ºÐ½÷Í¥¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¡©¡×´ÆÆÄ¶Ã¤
°½Ìî¹ä¡Ê43¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡×¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¦±é¤ÎºéÌí¡Ê25¡Ë¤¬¿ÍÀ¸½é¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
ºéÌí¤Ï¡¢¿á±ÛËþ¡Ê60¡Ë¤È¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¡Ê62¡Ë¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡Öº£Æü¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¤È´¶³´¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡ÖÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡×¤Ï¡¢µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤¬66Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£°½Ìî¤¬±é¤¸¤ëÌðÅº¹îÆó¤Ï¡¢ºÊ¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢½÷¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë40Âå¤ÎÆÈ¿È¾®Àâ²È¡£¿´¤Î·ê¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤¤´êË¾¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¾«ÉØ¤ÈÂÎ¤ò¸ò¤¨¡¢Ã¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤ÆÊú¤¨¡¢¼¹É®¤¹¤ëÎø°¦¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¼«¤é¤òÅê±Æ¤·°¦¤Î²ÄÇ½À¤òÃµµá¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Î¡È¤³¤¸¤é¤»ÃË¡É¤À¡£ºéÌí¤Ï¡¢½÷À¤òµñ¤àÌðÅº¤Î¿´¤ËÌµ¼Ùµ¤¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢´ñÌ¯¤Ê¾ð»ö¤Ø¤È»ê¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎÀ¥Àîµª»Ò¡¢ÌðÅº¤Î¤Ê¤¸¤ß¤Î¾«ÉØ¡¦Àé»Þ»Ò¤òÅÄÃæÎïÆà¡Ê45¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£»£±Æ¤Ï¡¢24Ç¯4·î¤ËÅìµþ¶á¹Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ºéÌí¤Ï¡Ö½ãÊ¸³Ø¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò¡¢¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð±é¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡Ê¹ç³Ê¤Ï¡ËÌ´¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£´ë²è½ñ¡¢Í½Äê¹Æ¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Í¯¤¤¤¿¡£»ä¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤Ä¤«¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹ç³Ê¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Þ¤À¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼Â´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢°½Ìî¤ÈÅÙ½Å¤Ê¤ë¡¢¤Ì¤ì¾ì¤â±é¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµÓËÜ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¹Ó°æÀ²É§´ÆÆÄ¡Ê78¡Ë¤â»£±Æ¸å¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬É½¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Æ±´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¸å¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º°½Ìî¤¬¡Ö¥·¥ã¥¤¤â¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¤Þ¤ÇÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¡©¡¡¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄÌÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£