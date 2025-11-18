らぶいーず×MEDULLA♪自分だけの特別ヘアケアセットが数量限定発売

オーダーメイドシャンプーブランドMEDULLAが、SNS総フォロワー200万人超えの人気キャラクター「らぶいーず」とコラボレーション。髪質や頭皮環境に合わせて“あなただけのシャンプー”を提案する特別なヘアケア5点セットが、11月17日（月）より数量限定で発売されます。書き下ろしイラスト入りの限定デザインボトルで、毎日のヘアケア時間がよりときめく体験に♡

あなただけのオーダーメイドシャンプー

今回のコラボは、髪質や頭皮環境に合わせたMEDULLAのオーダーメイドシャンプー＆リペアを中心とした5点セット。

限定デザインの「らぶいーず」ボトルでお届けします。自分に合った処方でしっとりまとまりやすく、毎日のヘアケアを楽しく、前向きな気分で行える特別なセットです。

数量限定のため、完売前の購入がおすすめです。

VTから新商品も♡2025冬メガ割で叶えるお得なスキンケアアイテム

先着500名限定♡オリジナルヘアバンド

キャンペーン期間中、シーズンプログラムまたは年間プログラムを購入した先着500名には、らぶいーずオリジナルヘアバンドをプレゼント。

お風呂上がりも可愛く髪をまとめられ、推しキャラクターと一緒にヘアケアタイムを楽しめます。ファン必見のスペシャル特典です。

オリジナルアニメでコラボの世界観を体感

MEDULLA×らぶいーずのコラボを記念して、オリジナルアニメーションをTikTok・YouTube・X・Instagramで公開。

物語ではゴワつきに悩むぴょんちーを、すもっぴが専用オーダーメイドシャンプーでケアするストーリーを描き、らぶいーずらしい可愛さと心温まる世界観を楽しめます。

髪ケアへの理解も深まるコンテンツです。

らぶいーず×MEDULLAで髪も気持ちもときめく♡

らぶいーず×MEDULLAのコラボは、髪質や頭皮に合わせたオーダーメイドシャンプーで、自分だけのヘアケア時間を叶える特別なセット。

限定デザインボトルやオリジナルヘアバンド、オリジナルアニメなど、遊び心と実用性を兼ね備えた内容で、毎日のケアがもっと楽しくなります♡

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。