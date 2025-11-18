◇国際親善試合 日本−ボリビア（2025年11月18日 国立競技場）

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は18日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）と対戦。前半を1−0で折り返すと、途中出場のFW町野修斗（26＝ボルシアMG）が後半26分に追加点。同33分にはMF中村敬斗(25＝スタッドランス)も続いた。

日本は前半4分、右サイドを攻め上がった久保がクロスを供給。鎌田が胸トラップから左足を振り抜き、ゴール右隅を射貫いた。

森保監督は後半22分に3枚替えを敢行。町野、中村、FW上田綺世を送り込んだ。その采配が的中し、MF堂安律がペナルティーエリア右へスルーパスを送ると、反応した中村がクロスを供給。ゴール前へ走り込んだ町野が合わせてネットを揺らした。さらに、33分には上田のパスを中央で収めた中村が、最後は寄せに来た相手DFの股を抜く華麗なシュートを突き刺した。

ボリビアはW杯南米予選でブラジル代表に勝利するなど底力があり、来年3月開催予定の大陸間プレーオフ進出を決めている。過去の対戦成績は、日本の2勝1分。

また、日本を率いる森保監督にとって、ボリビア戦は国際Aマッチ通算100試合目の指揮となる節目の一戦。国歌斉唱では瞳を潤ませていた。