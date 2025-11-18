Snow Manの目黒蓮が、ディズニープラスで配信される『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演することが発表された。目黒にとって、本作への参加はまさに夢にまで見た快挙であり、グローバル進出への大きな一歩となる。

物語の舞台はシーズン1の出来事から10年後。太平の世を目前に権力闘争を繰り広げた武将たちと、異国から漂着した英国人航海士ジョン・ブラックソーン（按針）らが織り成した激動のドラマの続編として、シーズン2では「異なる世界から来た二人の男たちの、歴史にインスピレーションを得た物語」が展開されるという。目黒はこのシーズン2から新たに登場する和忠役に抜擢された。詳細な役どころはまだ明かされていないものの、日本人キャストの一人として物語に新風を吹き込む重要な存在となりそうだ。

現在ファッションブランド・フェンディのグローバルアンバサダーも務める目黒は、国際舞台への意識も高い。念願叶っての出演決定に「念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです」と喜びを語り、「たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたい」と強い意気込みをコメントしている。日本人として本作にどうしても参加したかったという目黒は、配信でシーズン1を視聴して作品のスケールや日本描写の巧みさに感動し、自らチームや真田広之の活動履歴、関連する記事を調べ上げたというエピソードも明かしており、その熱意は並々ならぬものがある。グローバルに称賛された物語世界の中で、目黒が“和忠”としてどんな存在感を発揮するのか、期待は高まるばかりだ。

『SHOGUN 将軍』で世界への扉を開こうとしている目黒だが、その足元には近年積み重ねてきた国内での着実な実績がある。現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）では物語の鍵を握る中条耕一役を演じており、妻夫木聡や佐藤浩市といった実力派俳優たちと堂々と渡り合っている。目黒が演じる耕一は名門馬主である山王耕造（佐藤浩市）の隠し子という難しいポジションだ。第5話でついに本格登場した耕一が父・耕造と初めて対峙する場面では、母に向けていた穏やかな表情を一変させて怒りを爆発させる演技を見せた。こうした役どころを繊細に表現できるのは目黒の持つ誠実さと熱量ゆえだろう。 さらに目黒は今、続々と話題作への出演が控えている。2026年に公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』では主演を務め、『週刊少年ジャンプ』発の同名人気バトルアクション漫画の実写化に挑戦する。目黒が演じるのは、伝説の殺し屋・坂本太郎。殺し屋稼業から足を洗い、家族を愛する平和な日常を過ごすうちに推定体重140kgにもなる丸腹の中年男性となった坂本が、本気を出すと驚異的なスピードで痩せ細り最強の殺し屋としての片鱗を取り戻すというコミカルかつダイナミックな二面性を持つ難役だ。

映画『SAKAMOTO DAYS』超特報 【2026.GW公開！】 一方、2026年2月公開の映画『ほどなく、お別れです』では浜辺美波とのW主演が控えている。小学館文庫小説賞で大賞に輝いた長月天音のベストセラー小説を実写化する本作で、目黒が演じるのは葬儀社「坂東会館」に勤める葬祭プランナー・漆原礼二役だ。漆原は遺族や故人に誠実に向き合う一方で、美空には毒舌交じりに厳しく接する人物だが、その冷徹さの裏に優しさを秘めた難役と言える。生と死を扱う繊細な題材だけに、持ち前の真摯さで役に向き合う目黒の演技に期待する声は大きい。

映画『ほどなく、お別れです』【2026年2月6日公開】予告① このように近年、特に2025年下半期の目黒は、連続ドラマから映画まで幅広いジャンルで多彩な役柄に次々と挑戦し、その表現の幅を着実に広げてきた。その背景には、Snow Manのメンバーとして培った表現力や精神力に加え、どんな役にも全力で向き合う貪欲な姿勢があるのだろう。実際、バラエティ番組やモデル活動など多方面で磨いてきたセンスが演技にも生きており、近年はファッション界からも注目される存在としてベストジーニスト賞を連続受賞するなどタレント性も際立っている。

そんな目黒が今回身を投じる『SHOGUN 将軍』シーズン2は、まさに彼のキャリア形成に新たなページを加えるものだ。ハリウッドの大規模プロジェクトで国際的な称賛を浴びる作品への参加は、日本国内で積み上げてきた実績を引っ提げてグローバル市場へ打って出る象徴的な出来事と言える。国内で得た支持と経験があるからこそ、彼は世界に挑む土壌を手にしたのだ。『SHOGUN 将軍』への出演は目黒にとってグローバル進出への一歩となる。国際舞台と国内活動の両輪でキャリアを立体的に築きつつある目黒の卓越した表現者へと成長し続ける挑戦から、今後もますます目が離せない。（文＝川崎龍也）