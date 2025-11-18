【東京】年末年始は西新宿が熱い！ 蜷川実花やハローキティのカウントダウンイベント＆イルミネーション開催
【東京】年末年始は西新宿が熱い！ 蜷川実花やハローキティのカウントダウンイベント＆イルミネーション開催
東京都は、夜間の観光を活性化する「TOKYO NIGHTTIME PROJECT」を実施します。西新宿を舞台に、最先端のアートイルミネーション「Shinjuku Neon Walk」と、大みそかのカウントダウンイベント「Happy New Year Tokyo 2026」を開催。本記事ではその内容を紹介します。
蜷川実花さんも参加する大みそかカウントダウン同イベントは国内外からの旅行者誘致を促進し、新たな東京観光の楽しさを提供するため西新宿で実施されます。ハイライトの1つが、12月31日には都民広場などで開催される大みそかカウントダウンイベント「Happy New Year Tokyo 2026」です。
同イベントでは、写真家の蜷川実花さんとクリエイティブチーム「EiM」が手掛けるプロジェクションマッピングや「ハローキティたちによるカワイイダンスショー」なども予定されています。また2000人の参加者を現在募集中です。応募締切は12月7日23時59分までのため、気になる人はぜひチェックしてみてください。
イルミネーションとキッチンカーもさらに「Shinjuku Neon Walk」では、新宿にゆかりのある地場メニューが食べられるキッチンカーも登場。営業時間は17〜22時までのため、仕事終わりに最適です（11月27日は17時45分〜22時、12月31日は17〜25時まで）。開催期間は、11月27日から2026年1月7日までとなっており、年末年始を通じてイルミネーションを楽しんでみてはいかがでしょうか。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト