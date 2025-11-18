ナンバープレートでかっこいいと思う「千葉県の地名」ランキング！ 2位「千葉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車を走らせるとき、ふと前の車のナンバープレートに目がいくこと、ありますよね。数字や文字の並びもさることながら、「地名」の印象でその車の雰囲気がぐっと変わることも。中には「この地名、なんだかかっこいい！」と思わず感じてしまうものもあるでしょう。そんな“ナンバー地名のかっこよさ”について、多くの人がどう思っているのかを調べてみました。
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「千葉県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「全国的に知名度があってかっこよくて憧れる」（30代女性／千葉県）、「千葉県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「栄えていて賑やかそうなイメージがあってかっこいいと思うから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「グローバリゼーションを感じさせ、トレンド感もどこか漂う」（30代男性／大阪府）、「空港があって、空の玄関口的な感じがしてかっこいいいと思いました」（20代男性／東京都）、「国際空港のイメージがあり、世界に通じるスマートさがあるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：千葉／60票千葉県の県庁所在地である「千葉」は、シンプルで力強い響きを持つ地名です。都市としての拠点性、そして県の代表というブランドイメージが、「かっこいい」という印象に繋がったと考えられます。特に、県外の人にとっては、千葉県の中心というイメージが明確である点も評価されています。
1位：成田／86票千葉県北部に位置する「成田」は、成田国際空港の所在地として国際的なイメージを持つ地名です。「空の玄関口」としてのイメージが、ワールドワイドでダイナミックな「かっこよさ」を連想させ、最も高い支持を集めました。旅立ちや異国情緒といった、非日常的なイメージが名前の魅力を高めていると言えるでしょう。
