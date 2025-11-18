【2つの吉日×新月】11月20日は「トリプル開運日」！ 金運・浄化・リセットがかなう最強の過ごし方
2025年11月20日は、「巳の日」と「天一天上」に加え、蠍座（さそり座）新月が重なるスペシャル開運日！ 今の停滞した運気の流れを変えたいなら、この日の行動が人生を大きく好転させるターニングポイントとなるかもしれません。「やるといいこと」「やらない方がいいこと」を意識して過ごし、運気を好転させてくださいね。
「巳」とは、十二支の1つである「ヘビ」を指します。このヘビが使いとなって、七福神の一柱である弁財天のもとへと願いを届けてくれるとされているのが「巳の日（みのひ）」です。
弁財天は、金運や財運にご利益がある女神。そのため、この日は、金銭的な豊かさにつながる行動に最適です。
さらに芸術や芸能もご利益があるため、習い事や自身のスキルアップ、試験や勝負事などにもおすすめ！ 弁財天が望む未来へとスムーズに導いてくれるでしょう。
また、「巳の日」は弁財天の縁日でもあります。弁財天を祭る神社に参拝をしたり、お財布やお金を清める「銭洗い」を行うと、さらなる金運アップが期待できます。ヘビを祭る神社に訪れるのも◎。
▼天一天上
天一天上（てんいちてんじょう）とは、方位の神様である「天一神（てんいつじん）」が地上を離れ、天へ戻っている16日間のこと。2025年11月に訪れる天一天上は、11月20日から12月5日までとなります。
天一神が地上にいる期間は、その方位へ向かうと災いがあるとされ、旅行や引っ越しなどは向かう方位に注意が必要だといわれています。しかし、天一天上の期間は天一神が不在となるため、凶方位を気にせず、どこへ向かうのも吉となります。
天一天上の間は、代わりに「日遊神（にちゆうしん）」が家を訪れるとされています。日遊神は清潔な空間を好む神様で、汚れている住まいを見ると機嫌を損ね、不運を招いてしまうといわれているので要注意！
そのため、この期間は住まいの浄化が開運アクションです。特に水回りは、邪気がたまりやすい場所とされているので、キッチンや浴室、排水溝、トイレなどを丁寧に掃除し、日遊神のご利益にあやかり運気アップを目指しましょう。
▼蠍座新月
2025年11月20日は、蠍座で新月を迎えます。今回の新月は「リセットと再生」を強く後押しするパワフルなタイミングです。
これまで我慢してきたことや、無理を重ねて続けてきた関係性など、心の奥に押し込めていた本音がふっと浮かび上がり、「そろそろ終わりにしたい」と感じることがあるかもしれません。蠍座新月は、そんな「本当の気持ち」と向き合うための最適な節目です。
表面を取り繕うのではなく、心の声にしっかりと耳を傾けて。もし自分を縛っているものがあるなら、この新月をきっかけに手放していきましょう。そうすることで、2026年はよい流れに乗ることができるといわれています。
理想の未来を望むなら、自分の本音と向き合って「本当の自分」に立ち返る絶好のチャンス。不要なものを整理し、内側を整えていくことで、生きたい方向へ進むためのリセットをもたらしてくれるでしょう。
人間関係や仕事など、どこかで無理をしていたり、ストレスを感じていることがあるなら、「手放す」と決めてみて。年末に向けた大掃除にもぴったり！ 不要なものを思い切って捨てることで運気の流れがスムーズになりますよ。
この日は巳の日でもあるため、お金の流れを見直したり、無駄遣いを減らすなど、お金に関することのリセットも金運アップに効果的です。
【やるといいこと】
・自分の本音と向き合う
・不要なものを捨てる
・不要な連絡先の整理をする
・収支の見直しをする
・水回りの掃除をする
・お風呂や運動で汗をかいてデトックスをする
・旅行をする
・引っ越しをする
・弁財天やヘビを祭っている神社に参拝する
・銭洗いをする
また、金運が高まる巳の日は、「お金がない」などといったネガティブな言葉や思考は、せっかくの金運を下げてしまうので要注意。今ある豊かさに意識を向けて、前向きな気持ちで過ごすことが金運アップのポイントです。
【やらない方がいいこと】
・ネガティブな発言や思考をする
・心配や不安なことばかり考える
・自分の本音を無視する
・部屋を汚している
今ある現実にどこか不満を感じているなら、自分の心の声を無視していたり、無理をさせているのかもしれません。本音に気付けるのは、ほかでもない自分自身です。まずはその本音としっかり向き合い、湧き上がってくる気持ちを素直に受け止めてみてください。
「○○だからできない」と環境や誰かのせいにするのではなく、自分の本当の気持ちを最優先にし、これまでの自分を卒業する勇気をもって、新しい一歩を踏み出していきましょう。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
