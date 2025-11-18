ZEROBASEONE公式キャラクター“zeroni”ポップアップ開催へ！ フード付きブランケットなどを展開
ボーイズグループZEROBASEONE（ZB1）の公式コラボキャラクター“zeroni（ゼロニ）”のポップアップイベント「zeroni FLUFFY Wonderland」が、11月28日（金）〜12月15日（月）の期間、東京・渋谷の「LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA」2階で開催される。
【写真】今からの季節にぴったり！ 「フード付きブランケット」など展開グッズ一覧
■メンバーの手形も登場
今回開催される「zeroni FLUFFY Wonderland」は、zeroniをモチーフにした多彩なグッズ販売などを展開する期間限定ポップアップイベント。
グッズには、思わず抱きしめたくなる「ミディアムぬいぐるみ」や、バッグなどにつけて楽しめる「ミニぬいぐるみキーリング」、「ぬいぐるみマグネットフォトホルダー」、「ぬいぐるみバッグ」、「フード付きブランケット」などがラインナップされる。
そのほかにも、「ぬいぐるみマグネットキーリング」、「フォトホルダーポーチ（フォトカード入り）」、「マグネットIDフォトホルダー（フォトカード入り）」、「ベビーぬいぐるみバッジ」、そしてフォトカードを収納できる「フォトスリーブセット」などを用意。
また会場には、フォトスポットや無料のレシート写真機、メンバーの手形が登場するほか、1会計5500円（税込）購入毎にもらえる数量限定ノベルティ「フォトカード」も配布される予定だ。
なお、本ポップアップ商品は「LINE FRIENDS SQUAREオンラインストア」での同時発売に加えて、全国の「ロフト」4店舗、「HMV」12店舗、「大宮アルシェ」、「名古屋PARCO」でも順次期間限定販売を実施。店舗により取り扱いグッズや購入点数制限が異なるため、訪問前のチェックをおすすめする。
【写真】今からの季節にぴったり！ 「フード付きブランケット」など展開グッズ一覧
■メンバーの手形も登場
今回開催される「zeroni FLUFFY Wonderland」は、zeroniをモチーフにした多彩なグッズ販売などを展開する期間限定ポップアップイベント。
そのほかにも、「ぬいぐるみマグネットキーリング」、「フォトホルダーポーチ（フォトカード入り）」、「マグネットIDフォトホルダー（フォトカード入り）」、「ベビーぬいぐるみバッジ」、そしてフォトカードを収納できる「フォトスリーブセット」などを用意。
また会場には、フォトスポットや無料のレシート写真機、メンバーの手形が登場するほか、1会計5500円（税込）購入毎にもらえる数量限定ノベルティ「フォトカード」も配布される予定だ。
なお、本ポップアップ商品は「LINE FRIENDS SQUAREオンラインストア」での同時発売に加えて、全国の「ロフト」4店舗、「HMV」12店舗、「大宮アルシェ」、「名古屋PARCO」でも順次期間限定販売を実施。店舗により取り扱いグッズや購入点数制限が異なるため、訪問前のチェックをおすすめする。