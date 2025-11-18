¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×ÁûÁ³¡ª73ºÐ½÷Í¥à¼ã¤¤º¢áÂçÈ´Å§¤ÎºòÇ¯¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È26ºÐ¤Ë¡ÖÅ¬Ìò¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤â¤¦É÷¿á¥¸¥å¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¾Î»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹
½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ËÂçÊª½÷Í¥¤ÎÌÌ±Æ¤¬¡Ä
¡¡ºòÇ¯¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¡Ä¡£½÷Í¥ËÜ³Ê»ÏÆ°¤Î26ºÐ¤¬ÂçÊª½÷Í¥¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ò±é¤¸¡¢SNS¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNGT48¤ÎËÜ´ÖÆüÍÛ¡£
¡¡°äÉÊÀ°Íý¿Í¤Î¼ç¿Í¸øŽ¥Ä»»ô¼ù(Áð磲¹ä)¤ËÀ¸Á°À°Íý¤ò°ÍÍê¤¹¤ë°¾Àî¤³¤Ï¤ëÌò¤ÎÉ÷¿á¥¸¥å¥ó(73)¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ò±é¤¸¤¿ËÜ´Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£ÀÄ¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤Æ¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò²¼¤í¤·¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¡ÖÍ¥¤·¤µ¤È½À¤é¤«¤Ê´ãº¹¤·¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ëà¤³¤Ï¤ëá¤½¤Î¤â¤Î¡Ä!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈþ½÷¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö¸å¤í»ÑÐÊ¤Þ¤¤¤â¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤â¤¦É÷¿á¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¼ã¤¤º¢»÷¤Æ¤ë¤«¤â¡£¤Ò¤Ê¤¿¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤ÏÅ¬Ìò¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÜ´ÖÆüÍÛ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£