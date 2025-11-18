¡ÖËÜÅö¤ËÆ±¤¸¿Í!?¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×Ä«¥É¥é½÷Í¥¤È13ºÐº¹º§¡¢Âè1»ÒÃÂÀ¸¡Äà·ãÊÑá43ºÐÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
Ä¹È±¤Ç¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¦¿§µ¤Éº¤¦»Ñ
¡¡Ç¯²¼½÷Í¥¤È¤Î·ëº§È¯É½¤«¤é2Ç¯¡Ä¡£Éã¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿43ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î19Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ÖÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï°½Ìî¹ä¡£°½Ìî¤Ï·ëº§À¸³è¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾®Àâ²È¡¦ÌðÅº¹îÆóÌò¤Ç½Ð±é¡£Ä¹È±¤Ç¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÆ±¤¸¿ÍÊª¡©¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦Ê·°Ïµ¤²á¤®¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤ªÉ¦Ìµ¤¤¤À¤±¤Ç¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë°½Ìî¤Ï¡¢17Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ã«ÅÄÉô¤ß¤Í»Ò¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¿ÆÍ§¤Î½õÀî»þ»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿º´µ×´ÖÍ³°á(30)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£24Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£