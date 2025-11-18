13ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢2ÅÙ¤Î½Ð»º¡¢9ºÐ²¼ÇÐÍ¥¤È3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¡Ä46ºÐ½÷Í¥à¥¤¥á¥Á¥§¥óáºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¶âÈ±¤«¤éÈ±¿§¤ò¡Ä
¡¡9ºÐÇ¯²¼ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é9Ç¯¡Ä¡£46ºÐ½÷Í¥¤Îà¥¤¥á¥Á¥§¥óá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼¡¤ÎÂç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹õÈ±¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õ¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï±üºÚ·Ã¡£8·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢º£·î4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Þ¤Ç¤Ï¶âÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬ÄÌ¾ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä·¤¤âÈ±¿§¤ÈÆ±¤¸¤¯¹õ¤ÇÂ·¤¨¤¿¾åÉÊ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤è¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê±üºÚ¤µ¤ó¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡±üºÚ¤Ï13ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2004Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢05Ç¯¤ËÎ¥º§¡£09Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·Æ±Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢11Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢15Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£16Ç¯¤ËÌÚÂ¼Î»¤È·ëº§¤·¤¿¡£